Biden retira Cuba da lista de Estados patrocinadores do terrorismo dos EUA

Em um movimento significativo na política externa dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou que irá aliviar as sanções impostas a Cuba, poucos dias antes da transição de poder marcada para 20 de janeiro, quando Donald Trump assumirá a presidência. Essa decisão é esperada para facilitar a libertação de prisioneiros políticos em Havana.

Conforme informações de um alto funcionário da Casa Branca, Biden planeja reverter várias restrições que foram implementadas por seu antecessor. Entre as medidas, destaca-se a notificação ao Congresso sobre a revogação da designação de Cuba como patrocinador estatal do terrorismo, além do cancelamento de uma ordem de Trump que limitava transações financeiras envolvendo militares e indivíduos associados ao governo cubano.

Além disso, o presidente Biden está preparado para suspender a possibilidade de cidadãos americanos utilizarem os tribunais dos EUA para reivindicar propriedades que teriam sido confiscadas em Cuba após a revolução liderada por Fidel Castro em 1959. Essas ações são vistas como parte de um esforço para fomentar um diálogo com o governo cubano, especialmente após recentes negociações com a Igreja Católica que visam à soltura de prisioneiros políticos.

A pressão sobre Cuba aumentou consideravelmente nos últimos tempos, especialmente após as prisões em massa de manifestantes durante os protestos ocorridos em 11 de julho de 2021, que representaram um dos maiores levantes contra o regime desde a revolução. Organizações de defesa dos direitos humanos tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia condenaram severamente as ações do governo cubano.

Essas novas diretrizes do governo Biden representam uma das primeiras mudanças significativas nas políticas relacionadas às sanções contra Cuba desde a administração Trump, que acentuou a crise econômica já existente na ilha. A expectativa é que as novas medidas proporcionem um alívio temporário à economia cubana, enquanto Trump poderá tentar restaurar algumas das sanções assim que assumir o cargo.

No contexto atual, vale lembrar que em suas últimas horas no cargo, Trump havia colocado Cuba na lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo, alegando apoio da ilha a atividades terroristas internacionais. O governo cubano refutou tais alegações, caracterizando-as como infundadas e solicitando sua remoção da lista, uma condição que limita severamente o acesso à ajuda econômica e cria desconfiança entre seus potenciais parceiros comerciais.