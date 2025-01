Cerimônia de Posse de Trump: Críticas e Elogios às Escolhas de Moda da Família

Durante as cerimônias de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as escolhas de vestuário da família Trump se tornaram o foco de intensas críticas nas plataformas de mídia social. As grifes que vestiram as mulheres da família enfrentaram um verdadeiro furor de desapontamento e reprovação por parte dos internautas.

Entre as figuras em destaque, Tiffany Trump optou por um vestido do renomado estilista libanês Zuhair Murad. A marca compartilhou uma imagem da filha do presidente em sua conta oficial no Instagram, o que desencadeou uma avalanche de comentários negativos. Usuários expressaram sua indignação com mensagens como “tchau” e “unfollow”, com um internauta questionando: “Por que você está postando isso? Inacreditável!” Outro usuário também demonstrou sua decepção, afirmando: “Muito desapontado de ver isso. Eu pensei que você era melhor do que isso. Deixando de seguir“.

Além disso, uma crítica mais contundente veio de um designer árabe, que se manifestou sobre a postagem da marca: “Como um designer árabe, considerando o que Trump disse sobre Gaza e o cessar-fogo hoje, eu nunca teria postado isso. Ser um vendido nunca é um bom look”.

A filha mais velha do presidente, Ivanka Trump, vestiu uma criação da grife francesa Givenchy. Embora a marca não tenha publicado fotos dela, muitos usuários aproveitaram para deixar suas críticas na página da marca. Vale destacar que o presidente da LVMH, Bernard Arnault, esteve presente na cerimônia em Washington.

No caso de Kai Trump, neta de Donald Trump, ela usou um vestido da marca Sherri Hill. As imagens da jovem atraíram elogios de apoiadores do presidente republicano, mas também suscitaram reações negativas. Uma ex-seguidora compartilhou seu descontentamento dizendo: “Ah, cara, eu amava Sherri Hill desde o ensino médio. Economizei para um vestido de formatura. Isso é tão constrangedor. Deixando de seguir”.

Por outro lado, a primeira-dama Melania Trump teve uma recepção mais favorável nas redes sociais. Para a posse, ela escolheu um vestido da marca Adam Lippes, recebendo muitos elogios nos comentários dos apoiadores pela sua elegância e classe. No baile inaugural, Melania optou por um vestido assinado por Hervé Pierre, o qual também foi bem recebido na página da marca.