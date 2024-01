Revitaliza Diadema leva melhorias ao Núcleo Habitacional Marilene

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema concluiu obras de drenagem e revitalização da Passagem Tropicaliente, no Núcleo Habitacional Marilene. As benfeitorias fazem parte do Programa Revitaliza Diadema, implantado pelo município, que leva melhorias às comunidades.

As obras foram necessárias para evitar desmoronamento dentro do espaço comunitário e também preservar o muro de arrimo que apoia o talude que finaliza na Passagem a Rosa e o Cravo.

Para evitar problemas futuros, foram reconstruídas novas redes de passagem para as águas pluviais e de esgoto, com 25 metros lineares cada, entre a rua Dom Marcos Noronha e o final do talude. O antigo sistema de drenagem estava defasado e funcionava em tubulação única, fazendo o esgoto correr a céu aberto em alguns trechos.

A Passagem Tropicaliente, situada em área muito acidentada, também recebeu obras para escoamento das águas das chuvas e uma nova escadaria foi implantada nela para facilitar a circulação dos moradores.

“O Programa Revitaliza que estamos realizando dentro dos núcleos habitacionais de Diadema tem o objetivo de levar melhorias urbanas, mas também garantir condições mais seguras de moradia, cidadania e de lazer para quem vive nessas áreas”, afirma o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura, Ronaldo Lacerda.

Mirante – Lacerda informa, ainda, que as obras de melhoria vão continuar no NH Marilene e que até o próximo mês de março o local vai ganhar um mirante. “Já temos uma área destinada para sua construção e estamos em processo de avaliação para o começo da obra”, declarou. O mirante será um ponto de observação de toda a comunidade e que for até ele vai poder sentar em bancos e bater um bom papo com os amigos.

Entre os benefícios que o Revitalizam Diadema traz para os núcleos habitacionais estão: reformas de centros comunitários; recapeamento de vias; construções ou revitalizações de escadarias e praças; instalações de parques infantis e áreas de convivências, implantações de guarda-corpos e corrimãos, além dos sistemas de drenagens.