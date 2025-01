Réveillon na Paulista registra queda de 53% nos furtos de celulares

No último Réveillon, realizado na icônica Avenida Paulista, entre a noite da terça-feira (31) e a manhã da quarta-feira (1º), foram reportados 33 furtos de celulares. Este número representa uma significativa redução de 53% em comparação ao ano anterior, que registrou 70 ocorrências, conforme dados fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

A diminuição nos casos de furto é atribuída pela secretaria à intensificação das medidas de segurança implementadas durante as festividades de Ano Novo. Entre as ações destacadas estão o uso de um cão robô, o controle rigoroso de acesso à avenida com revistas e um aumento no efetivo policial.

Segurança reforçada com tecnologia avançada

A operação especial para o Réveillon contou com a mobilização de 151 viaturas, um helicóptero, drones e diversas torres de observação. Além disso, equipes especializadas como os Comandos de Policiamento de Trânsito, Aviação e Choque, juntamente com o Corpo de Bombeiros e o Centro de Operações da PM, estiveram presentes para garantir a segurança do evento.

De acordo com a Secretaria, mais de 1.100 policiais militares foram designados para manter a ordem e proporcionar uma sensação de segurança aos mais de 2 milhões de participantes que marcaram presença nas celebrações.

O cão robô, que já foi utilizado em eventos como a NFL e a Fórmula 1, foi empregado pela primeira vez no Réveillon. O dispositivo é equipado com câmeras de alta definição que transmitem imagens em tempo real para o centro do sistema Smart Sampa, uma rede de monitoramento baseada em tecnologia avançada.

Conforme informações da SSP, a única ocorrência significativa relacionada à festa foi a detenção de um indivíduo suspeito de ter furtado 14 celulares. Segundo relatos oficiais, policiais em patrulhamento perceberam o momento em que o suspeito deixou cair um celular; ao se abaixar para pegá-lo, outro aparelho também caiu, levantando suspeitas que levaram à abordagem policial.

O detido, um colombiano de 20 anos, teria admitido os furtos durante o interrogatório. Quatro vítimas foram identificadas e três delas compareceram ao 78º Distrito Policial nos Jardins para recuperar seus dispositivos.

Operação Speed Bike ajuda na redução de furtos ao longo de 2024

Além disso, a redução nos furtos de celulares na Avenida Paulista foi notada ao longo do ano seguinte. Uma análise realizada pela Polícia Civil indicou que muitos dos delitos eram perpetrados por criminosos utilizando bicicletas e se fazendo passar por entregadores.

A Secretaria da Segurança Pública adotou uma nova operação chamada Speed Bike, um aplicativo desenvolvido para auxiliar na prevenção e resolução dos casos. Essa estratégia resultou em uma diminuição de 25% nos registros de furtos e roubos de celulares na Avenida Paulista entre janeiro e agosto de 2024.