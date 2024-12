Réveillon na Paulista: mais de 2 milhões esperados para festa com shows, segurança reforçada e telões

Com expectativa de atrair mais de 2 milhões de pessoas, o Réveillon na Avenida Paulista se prepara para uma celebração vibrante que terá início às 16h30 do dia 31 de dezembro. O evento, totalmente gratuito, contará com mais de 10 horas de música, destacando-se a apresentação da popular dupla Brenno & Matheus, conhecida pelo sucesso do verão “Descer Pra BC”.

A programação diversificada e a qualidade dos shows são fatores que prometem lotar a famosa avenida. Para garantir que todos os presentes possam desfrutar das performances, a Prefeitura de São Paulo instalará um total de 10 telões ao longo do trajeto, permitindo que mesmo aqueles que estiverem distantes do palco tenham acesso à visualização dos artistas.

Segundo Gustavo Pires, presidente da SPTuris, o evento deve gerar um impacto econômico significativo, com uma previsão de movimentação em torno de R$ 300 milhões e a criação de aproximadamente 3.000 postos de trabalho temporários. Deste total de participantes esperados, cerca de 15% devem ser turistas.

Este ano, o tema da festa será inspirado na literatura. Os visitantes poderão apreciar uma cenografia composta por livros decorativos que exibirão frases emblemáticas sobre São Paulo. Após o sucesso da edição anterior, a estrutura do palco, situado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, será novamente impressionante, medindo 32 metros de largura e 22 metros de altura.

A contagem regressiva para o novo ano será marcada por uma chuva de fogos coloridos que durará 10 minutos, priorizando a produção sonora reduzida para respeitar aqueles que são sensíveis ao barulho, como idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além dos animais.

Para garantir a segurança do evento, a Prefeitura e o Governo do Estado mobilizarão um total de 1.572 agentes de segurança na região da Paulista. Este efetivo inclui 472 guardas civis metropolitanos e cerca de 1.100 policiais militares. Além disso, a operação contará com 114 viaturas e uma base móvel do sistema Smart Sampa, que utiliza câmeras inteligentes para monitoramento.

A festa deste ano também contará com a presença de agentes bilíngues disponíveis nas proximidades da Paulista para auxiliar os turistas em vários idiomas, incluindo inglês, francês, italiano, espanhol e mandarim.

Em um esforço para facilitar o deslocamento da população até o evento, haverá ônibus gratuitos através do programa Domingão Tarifa Zero, disponível aos domingos e em datas festivas como Natal e Réveillon.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estará atenta ao fluxo na área e realizará interdições em horários estratégicos para minimizar transtornos: das 22h às 5h. A desmontagem da estrutura montada para a festa terá início imediatamente após os shows no dia 1º de janeiro, visando garantir um retorno seguro à normalidade na região.