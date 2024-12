Dupla fenômeno na Internet com o hit “Descer pra BC” é confirmada no Réveillon da Paulista

O aguardado Réveillon na Avenida Paulista contará com uma emocionante contagem regressiva, comandada pela renomada dupla sertaneja Bruno e Marrone. O evento, que atrai milhares de pessoas todos os anos, promete mais uma vez encantar o público com uma programação diversificada e cheia de animação.

Com destaque nas redes sociais pelo sucesso da música “Descer Pra BC”, a dupla Brenno & Matheus será a responsável por dar início às festividades no dia 31 de dezembro, a partir das 16h30. A festa contará ainda com apresentações de artistas renomados como Roberta Miranda, Gloria Groove, MC Livinho, Junior Lima, além do segmento gospel, que será representado por Thales Roberto e Renascer Praise. O evento será encerrado pela Escola de Samba Mocidade Alegre, que se apresentará às 3h45 do dia 1º de janeiro, marcando o final da celebração.

Este ano, a proposta do espetáculo é inovadora: inspirada na literatura, a cenografia será composta por livros que exibirão frases relacionadas à cidade de São Paulo. A ideia é criar uma experiência visual harmoniosa e de baixo ruído, visando o conforto de todos os presentes, especialmente aqueles mais sensíveis ao som, como idosos e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além dos animais de estimação.

A expectativa para este Réveillon é alta, considerando que na virada para 2024 cerca de 2 milhões de pessoas participaram do evento gratuito. Os intervalos entre as apresentações musicais serão animados por MCs e DJs, garantindo que ninguém fique parado. Os mestres de cerimônia serão a bailarina Ivi Mesquita e o funkeiro Bio G3.

Para facilitar o deslocamento do público até a festa, a Prefeitura oferecerá ônibus gratuitos através do programa Domingão Tarifa Zero, disponível aos domingos e em datas comemorativas como Natal e Réveillon.

Após o sucesso da edição anterior, o palco do Réveillon na Avenida Paulista receberá uma cenografia especial. Ao invés das imagens dos icônicos prédios da cidade, a temática literária será destacada através de livros decorativos. Telões estarão espalhados ao longo da avenida para garantir que todos possam acompanhar as apresentações confortavelmente. Este evento se tornou um dos principais marcos da cidade, abrindo oficialmente o calendário festivo.

Gustavo Pires, presidente da SPTuris, enfatiza que “a cenografia entrega uma experiência de qualidade superior para a população e os visitantes, equiparando este evento gratuito aos melhores shows e festivais privados”.

A celebração atrai predominantemente moradores da capital (64,2% do público), mas também recebe turistas do interior paulista e outras regiões do país (13,1%). Cada turista costuma gastar em média R$ 1.765 durante sua estadia na cidade. O palco terá dimensões imponentes: 32 metros de largura por 22 metros de altura. Sua montagem teve início no dia 10 de dezembro entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra.

No quesito segurança e monitoramento, a Prefeitura implementará uma base móvel do sistema Smart Sampa durante o evento. Este sistema conta com câmeras inteligentes instaladas em um ônibus equipado com tecnologia avançada para garantir a segurança dos presentes. A base estará posicionada na esquina da Rua Haddock Lobo com a Paulista das 14h do dia 31 de dezembro até as 6h do dia 1º de janeiro.

Seis operadores da Guarda Civil Metropolitana estarão em atividade durante todo o evento, monitorando em tempo real as câmeras do Programa Smart Sampa espalhadas pelas proximidades da festa. As imagens capturadas serão transmitidas à Central de Monitoramento localizada no Centro Histórico.

Para assegurar um fluxo contínuo e sem complicações no trânsito local, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realizará monitoramento rigoroso e interdições programadas durante horários estratégicos para minimizar impactos aos motoristas. A desmontagem da estrutura começará logo após os shows no dia 1º de janeiro, visando restabelecer rapidamente a circulação na região.