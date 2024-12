Réveillon na Baixada Santista: Confira as atrações nas cidades da região

As festividades de Réveillon na Baixada Santista, litoral de São Paulo, prometem trazer alegria e segurança com a realização de queimas de fogos em cinco das nove cidades da região. A reportagem preparou um panorama detalhado das interdições, regulamentos e atrações para que moradores e visitantes possam aproveitar a virada do ano com tranquilidade.

As cidades de Cubatão, Guarujá, Peruíbe, Santos e São Vicente programaram shows pirotécnicos para marcar a chegada de 2025. Em contraste, Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande optaram por não realizar a queima de fogos.

Programação

Bertioga

Bertioga decidiu não realizar eventos para o Réveillon deste ano. Segundo a administração municipal, os recursos foram redirecionados para as comemorações natalinas, que incluíram apresentações musicais e personagens temáticos. Essa escolha também visa considerar o bem-estar de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e animais de estimação, que podem ser afetados pelo barulho dos fogos.

Cubatão

O município realizará uma queima de fogos de 15 minutos no Píer do Jardim Casqueiro, com uso de dois mil quilos de fogos silenciosos. A festa começará às 19h do dia 31, com apresentações locais seguidas pelo show da dupla Os Barões da Pisadinha. Vendedores ambulantes poderão atuar em áreas específicas, mas deverão seguir regras rigorosas quanto à venda de bebidas em garrafas.

Guarujá

A cidade oferecerá um espetáculo pirotécnico silencioso de 20 minutos em três pontos estratégicos: Mirante da Campina, Mirante das Galhetas e Praça 14 Bis. A prefeitura implementará interdições na Avenida Marechal Deodoro e em outras vias durante a virada.

Itanhaém

A administração municipal informou que não organiza eventos para o Réveillon desde 2021, priorizando outras atividades ao longo do ano.

Mongaguá

Mongaguá também não terá celebrações para a chegada de 2025, alegando impactos auditivos mesmo com a utilização de produtos menos barulhentos. A prefeitura ressaltou a necessidade de regularização dos vendedores ambulantes.

Peruíbe

A cidade realizará uma queima de fogos com baixa emissão sonora durante dez minutos no Parque Turístico Benedito Marcondes Sodré.

Praia Grande

A prefeitura optou por não promover a queima de fogos devido a preocupações levantadas por moradores sobre os efeitos do barulho em pessoas com TEA e em animais. Estabelecimentos comerciais poderão solicitar alvarás especiais para funcionamento noturno.

Santos

Santos programou uma queima de fogos com duração de 14 minutos, distribuídos em dez embarcações ancoradas a 400 metros da praia. A festa contará com um show ao vivo da banda ‘Clássicos do Rock’ na Praia do Gonzaga. As autoridades locais implementaram interdições na orla e proibições à venda de bebidas alcoólicas em recipientes de vidro.

São Vicente

A cidade realizará um espetáculo silencioso de fogos que durará 13 minutos em dois locais simultaneamente: na Orla do Gonzaguinha e na Lagoa do Quarentenário. Interdições em vias importantes estão previstas entre o dia 30 e o dia 1º.

Com essas iniciativas, as cidades da Baixada Santista buscam proporcionar um Réveillon seguro e agradável para todos os seus habitantes e visitantes.