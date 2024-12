Retrospectiva 2024 – A roda girou mais rápido

Foi um ano de recuperação de vendas no mercado brasileiro, de lançamentos importantes e de novidades para a indústria automotiva do Brasil. Mas 2024 foi também um período com alguns desafios do setor, como a necessidade de modernização dos processos produtivos, o investimento em fornecedores nacionais e a busca por novos perfis de consumidores. E a catástrofe climática ocorrida no Rio Grande do Sul ainda gerou graves problemas para a fábrica de automóveis gaúcha da General Motors e para vários fabricantes de componentes automotivos instalados no Estado, afetando as cadeias de produção em fábricas de todo o país.

Em termos de mercado, enquanto a Fiat Strada e o Volkswagen Polo continuam disputando até os últimos dias de dezembro o cobiçado “prêmio” do modelo mais vendido no Brasil, o crescente segmento de eletrificados concentrou as principais novidades – e, nele, a BYD continua a “dar as cartas” no mercado nacional. Os compactos Dolphin e Dolphin Mini consolidaram a liderança entre os 100% elétricos e a marca chinesa ainda se expandiu para novos segmentos, com destaque para o sedã médio híbrido King e a picape média híbrida Shark. Já a sueca Volvo tentou ampliar sua faixa de consumidores com um novo elétrico mais básico, o EX30. Atento às tendências, o Grupo Stellantis, que lidera as vendas de automóveis no mercado brasileiro, entrou de vez na briga dos eletrificados com o lançamento das versões Bio-Hybrid dos Fiat Pulse e Fastback.

Em meio a vários produtos totalmente novos – como o Renault Kardian e o Citroën Basalt – e outros que receberam renovações importantes – como o Volkswagen T-Cross, o Peugeot 2008 e os Jeep Compass e Commander com motor Hurricane 2.0 turbo –, os clássicos mostraram que nunca saem de moda. Tanto que um dos destaques de 2024 foi a chegada ao Brasil do Mustang GT Performance, a sétima geração do sexagenário cupê esportivo, com seu poderoso motor Coyote 5.0 V8 a gasolina de 488 cavalos.

Dez lançamentos automotivos que marcaram 2024

Jeep Compass Blackhawk

A maior novidade da Stellantis no ano em termos de potência veio nas versões Blackhawk (“falcão negro”) do Jeep médio Compass – e também do grande Commander – com o motor 2.0 turbo Hurricane a gasolina, com 272 cavalos e 40,8 kgfm, acoplado ao câmbio automático de 9 marchas e à tração integral. Embora seja um motor de desenvolvimento global da Jeep, o Hurricane passou a ser produzido em Goiana (PE) com especificações próprias para o Brasil. Em abril, os novos Compass e Commander Blackhawk vieram com preço de R$ 279.990 e R$ 321.290, respectivamente. O do primeiro subiu para R$ 285.590 e o do segundo se manteve.

Volkswagen T-Cross

SUV mais vendido do Brasil em 2023 e 2024, o compacto T-Cross teve sua linha 2025 apresentada em maio. Com dois tipos de motorização, as turbo 1.0 TSI, de 128 cavalos e 20,4 kgfm e a 1.4 TSI de 150 cavalos e 25,5 kgfm, sempre com câmbio automático de 6 marchas, o T-Cross é um produto global da Volkswagen adaptado a cada região em que é comercializado. Para o Brasil e a América do Sul, o SUV é produzido em São José dos Pinhais (PR). Na linha 2025, as versões do T-Cross permaneceram as mesmas, com o preço da 200 TSI subindo para R$ 148.990, a Comfortline iniciando em R$ 167.790 e a Highline crescendo para R$ 179.990. A variante de entrada Sense só foi revigorada no segundo semestre de 2024, com preço subindo levemente para R$ 119.990.

BYD Shark

Cinco meses depois da apresentação mundial, a BYD Shark desembarcou no Brasil em outubro em versão única a R$ 379.800, preço que se manteve. A primeira picape híbrida plug-in do mercado nacional é importada da China e combina um motor a gasolina de 1,5 litro turbo com dois elétricos, com potência e torque combinados de 437 cavalos e 65 kgfm, respectivamente. A Shark pode se tornar um dos modelos “made in Brazil” da BYD, em Camaçari (BA). No mercado brasileiro, a nova picape enfrenta a concorrência de rivais com motorizações a diesel e prestígio consolidado, como as argentinas Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok e Nissan Frontier e as brasileiras Chevrolet S10 e Mitsubishi L200, além da uruguaia Fiat Titano e da chinesa JAC Hunter, também lançadas este ano.

Volvo EX30

Com a missão de dobrar o tamanho da Volvo no Brasil e colocá-la na liderança do segmento premium, o 100% elétrico EX30 foi apresentado no Brasil em maio. Fabricado na China e desenvolvido em parceria com a chinesa Geely, que controla a Volvo Cars desde 2010, o SUV mais compacto da Volvo pode ser adquirido com uma bateria de 51 kWh, com 250 quilômetros de autonomia segundo o Inmetro, ou de 69 kWh, com 338 quilômetros. Todas as configurações têm o mesmo motor, com potência de 272 cavalos e torque de 34,9 kgfm, com tração traseira. O EX30 é oferecido no Brasil em quatro opções, a Core, a R$ 229.950, a Core Extended Range, a R$ 249.950, a Plus Extended Range, a R$ 277.950, e a Ultra Extended Range, a R$ 293.950. Todos os preços seguiram iguais desde o lançamento.

Ford Mustang GT

Lançado em 1964, o Mustang logo se tornou um símbolo da esportividade automotiva. Tanto que originou até um gênero de veículos – os chamados “pony cars”, cupês de quatro lugares com capô longo e traseira bem curta. Em sua sétima geração, o novo Mustang chegou ao Brasil em junho na deslumbrante versão GT Performance, equipado com o motor Coyote 5.0 V8 aspirado de 488 cavalos, sendo o Mustang mais potente de todos os tempos. O supercarro veio com preço de R$ 529 mil, mantido até agora. Fabricado em Flat Rock, Michigan, Estados Unidos, o cupê esportivo mais vendido do mundo há oito anos seguidos ostenta agora um visual mais esculpido e atlético, combinando linhas modernas com elementos clássicos do modelo original.

BYD King

Apresentado pelo marketing da BYD como “o novo rei do mercado de sedãs”, o King chegou ao Brasil em junho vindo da China com a proposta de assumir a liderança de vendas entre os sedãs médios no mercado brasileiro, desafiando uma concorrência já bastante estabelecida. Em parte, o King conseguiu, com bom número de emplacamentos desde sua estreia. O modelo também é cotado para ser fabricado em Camaçari (BA). O King chegou em duas versões, a GL, com preço de R$ 175.800, e a GS, a R$ 187.800, preços que se mantiveram até dezembro. O sedã híbrido plug-in chinês é movido por um motor aspirado de 1,5 litro a gasolina – de 110 cavalos e 13,4 kgfm – e outro elétrico. Combinados, geram 209 cavalos na GL e 235 cavalos na GS.

Peugeot 2008

A Peugeot apresentou em agosto a nova linguagem visual do SUV compacto 2008, tendo como principal característica três garras felinas no conjunto de luzes de circulação diurna em substituição ao “dente de sabre”. Importado da Argentina, o novo 2008 a combustão veio nas versões Active, com preços atuais de R$ 139.990, Allure, R$ 149.990, e a GT, R$ 169.990. Todas são equipadas com o motor turbo 200 – o T200 da Stellantis –, com 130 cavalos de potência e 20,4 kgfm de torque. Já o novo E-2008 100% elétrico, produzido na Espanha, chegou em julho em opção única GT, com preço de R$ 250 mil, depois, subiu para R$ 259.990. O novo E-2008 é 15% mais potente, com 158 cavalos (116 kWh) e torque de 26,4 kgfm, enquanto a capacidade da bateria subiu para 54 kWh, com autonomia de 261 quilômetros de acordo com Inmetro.

Renault Kardian

Apresentado no Rio de Janeiro no final de 2023, o SUV compacto Kardian chegou ao mercado nacional em março – produzido em São José dos Pinhais (PR). Nas versões Evolution, por R$ 112.790 (subiu para R$ 115.990), e Techno, por R$ 122.990 (cresceu para R$ 126.490), além da série de lançamento Première Edition, por R$ 132.790 (foi para R$ 136.990), o Kardian traz o motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, que entrega até 125 cavalos e 22,4 kgfm, associado ao câmbio automático de 6 marchas com dupla embreagem EDC fabricado na China pela Magna International – um conjunto mecânico inédito na América Latina. Segundo a Renault, o sistema agiliza a troca das marchas sem interrupção no torque, graças ao trabalho simultâneo das duas embreagens.

Citroën Basalt

A Citroën atacou forte em outubro com o SUV com estilo cupê Basalt, produzido no Complexo Industrial Stellantis de Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro. O Basalt veio em três versões e uma especial de lançamento, se iniciando com a Feel, com preço de R$ 89.990 – que assumiu o posto de utilitário esportivo mais barato do Brasil –, passando pela Feel a R$ 96.990 e a Shine a R$ 104.990, enquanto e a First Edition desembarcou custando R$ 107.390. O novo SUV-cupê compacto tem dois tipos de motorização, ambas desenvolvidas pela Stellantis, com o 1.0 Firefly aspirado de três cilindros apenas na opção Feel. Para as demais variantes, o Basalt conta com o T200 turbo, com até 130 cavalos e 20,4 kgfm, associado à transmissão automática tipo CVT de 7 marchas simuladas.

Fiat Pulse e Fastback Bio-Hybrid

Coube aos compactos SUV Pulse e SUV-cupê Fastback a estreia, em novembro, da nova tecnologia Bio-Hybrid – ou MHEV, ou ainda híbrida leve – da Stellantis, produzidos em Betim (MG). Existem duas versões em cada modelo híbrido nacional, com a Pulse Audace a R$ 125.990 e a Impetus a R$ 140.990 e a Fastback Audace a R$ 151.990 e a Impetus a R$ 161.990. Nas quatro variantes híbridas, o 1.0 T200 flex continua aliado ao câmbio tipo CVT de 7 marchas simuladas, mantendo até 130 cavalos e 20,4 kgfm. No sistema, o propulsor elétrico multifuncional substitui o alternador e o motor de partida, com potência de até 3 kW (quatro cavalos). No entanto, em nenhum momento o motor elétrico movimenta o carro sozinho.