Retomada do Movimento “Grande ABC Para Todos” Reforça a Inclusão

No último sábado (15), a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, sediou a retomada do movimento Grande ABC Para Todos, um coletivo que foi essencial na luta pelos direitos das pessoas com deficiência nos anos 2000. O evento reuniu representantes de diversas organizações sociais, sindicatos e instituições, incluindo os coletivos TEAção, TEAtivismo, IFA, Mulheres Mães Jardineiras, Abea, Mãe Onça, Acontecer Jady, PCD e TEA, além de sindicatos de diversas categorias, lideranças políticas e membros da sociedade civil. A reunião resultou na eleição, por unanimidade, de uma coordenação geral composta por dois titulares e dois suplentes pelos próximos dois anos, aclamados por mais de 70 participantes. São eles: Flávio Henrique (SBC), Paula Munhoz (Santo André), Thiago Almeida (Mauá) e Margarete Suzano (Santo André). Estes, terão o papel de estruturar as próximas ações do movimento, com os demais participantes em coletivo.

Entre suas conquistas anteriores, destacam-se a participação da sociedade civil no Grupo de Trabalho da Pessoa com Deficiência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a mobilização para a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil e a criação de um guia de acessibilidade para a região. Após 15 anos de inatividade, o movimento retorna com grande adesão, elegendo uma coordenação geral para os próximos dois anos. Além disso, serão formadas comissões para atuar em diferentes áreas das políticas públicas voltadas à inclusão. O compromisso com a máxima “Nada sobre nós, sem nós” segue como princípio fundamental, garantindo a participação ativa da comunidade PCD nas decisões que impactam suas vidas.