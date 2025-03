São Paulo se junta ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC em um marco histórico

Dia histórico, mediante presença de oito prefeitos em torno de debate regional em benefício da população. Com interlocução do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, o município de São Paulo ingressou oficialmente nesta sexta-feira (14/3) ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e, a partir de agora, reforça peso de discussões nas divisas da região. Em movimento inédito, chefe do Executivo paulistano, Ricardo Nunes, participou de assembleia geral do colegiado e oficializou a entrada da Capital no quadro associativo da entidade.

Além do presidente do Consórcio e do chefe do Executivo de São Paulo, participaram da reunião também os prefeitos de Santo André, Gilvan Júnior, de São Caetano, Tite Campanella, de Diadema, Taka Yamauchi, de Mauá, Marcelo Oliveira, de Ribeirão Pires, Guto Volpi (vice-presidente da entidade regional), e de Rio Grande da Serra, Akira Auriani. Cinco das sete cidades da região fazem fronteira com a Capital.

“É um pensamento futurista, de gestão macro. Vamos discutir troca de experiências em temas importantes, em comum. Essa união, na ponta, vai resultar em mais qualidade de vida para nossa população. Não dá para governar uma cidade olhando somente para seu território, é preciso pensar e planejar toda a região”, sustentou prefeito Marcelo Lima.

O encontro inaugural com os oito prefeitos já serviu para discutir pautas em conjunto, como a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 66, que trata de parcelamento das dívidas e precatórios pelos municípios, debate sobre renovação da concessão da Enel (concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica), reforma tributária, integração de sistemas inteligentes de Segurança Pública e o transporte de passageiros por mototáxi.

Também foi definida a criação do GT (Grupo de Trabalho) Divisas, que será integrado pelas prefeituras da região e pelas subprefeituras da Capital que fazem limite com as cidades do Grande ABC.

“Para você chegar em eficiência nada melhor do que ter cooperação e trabalho conjunto. Então, poderemos ter trocas de experiências e diálogo sobre problemas comuns. Não tenho dúvida de que a região vai poder contribuir muito com a cidade de São Paulo, e os municípios do Grande ABC também serão beneficiados com a Capital. Unidos, podemos ter um trabalho muito mais forte, com resultados diretos à população”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

PESO – Sob a articulação do prefeito Marcelo Lima, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC se transformou no primeiro órgão consorciado a registrar o ingresso da Capital no âmbito do Estado de São Paulo.