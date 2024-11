Reta final ENEM:  3 dicas valiosas de alimentação para o segundo dia da prova

Com a aproximação das provas do ENEM e demais vestibulares, a alimentação pode ser uma grande aliada para garantir disposição e concentração. É importante equilibrar as refeições e lanches neste momento. Pensando nisso, a Head de nutrição, saúde e bem-estar na Nestlé Brasil, Gisele Pavin, deixa três valiosas dicas para se preparar neste período. Confira:

Um bom café da manhã: “Inclua carboidratos, proteínas e fibras nesta refeição. Opte por alimentos como pães integrais, ovos e frutas, que fornecem energia de longa duração. Isso pode ajudar a manter a concentração por mais tempo”.

Evite alimentos gordurosos: Segundo a nutricionista, é importante ter equilíbrio no consumo desses tipos de alimentos, como frituras e salgadinhos, já que eles podem causar desconforto e reduzir a disposição. “Nesse caso, o ideal é optar por lanches leves, como iogurte, aveia e frutas”, explica.

Hidrate-se bem: A água é fundamental para o foco e a disposição. Lembre-se de beber água regularmente antes e durante o exame. “Existem pessoas que evitam a hidratação, com receio de ir mais vezes ao banheiro, porém, isso é um erro. A hidratação colabora para o foco e é indispensável em momentos como esses”, ressalta Gisele.

