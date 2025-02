Restauração de 115 hectares na Estação Ecológica de Barreiro Rico é concluída com sucesso

A conclusão bem-sucedida da restauração de mais de 115 hectares de áreas degradadas na Estação Ecológica de Barreiro Rico, localizada em Anhembi, interior paulista, foi anunciada nesta quinta-feira, 20 de outubro. A verificação final realizada por equipes da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) confirmou a eficácia das ações implementadas. O projeto envolveu a colaboração de profissionais da Semil, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e da Fundação Florestal.

O Projeto Anhembi I integra o Programa Nascentes, que faz parte da iniciativa Refloresta-SP. A execução desse projeto foi realizada pela Iniciativa Verde, uma organização não governamental que desde 2005 tem se dedicado à restauração florestal em parceria com o programa mencionado. Juliana Ortega, coordenadora do Programa Nascentes, destacou que a principal estratégia é promover a articulação entre diferentes atores envolvidos, com o intuito de aumentar a cobertura vegetal nativa. Desde sua implementação em 2014, o programa contabiliza um total de 137 projetos aprovados.

Para viabilizar a restauração, foram firmados 83 Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), que impõem a recuperação da vegetação nativa em resposta ao corte autorizado durante o processo de licenciamento estadual. Desses compromissos, 79 foram estabelecidos em parceria com a CETESB e quatro foram resultantes da conversão de multas ambientais.

Rosilene Dias, responsável pela Gestão do Programa Nascentes, enfatizou que concentrar esforços em uma mesma região possibilita significativos ganhos ambientais, mesmo em intervenções menores. “Essa abordagem é crucial para garantir que cada área restaurada contribua efetivamente para a recuperação dos ecossistemas e para a preservação dos recursos hídricos e da biodiversidade”, afirmou.

A Estação Ecológica de Barreiro Rico, criada em 2006 e administrada pela Fundação Florestal, protege uma área total de 292,82 hectares que abriga vegetação nativa dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Este espaço é habitat para uma diversidade rica, incluindo 30 espécies de mamíferos de médio e grande porte, das quais sete estão ameaçadas de extinção.

O Projeto Anhembi I, aprovado em novembro de 2019, visou a restauração de 115,87 hectares de fragmentos florestais danificados. As ações incluíram o manejo de cipós e lianas e o plantio de mudas nativas. Um dos destaques do projeto foi a criação de trilhas multifuncionais que servirão tanto para patrulhamento e educação ambiental quanto para facilitar o acesso das brigadas que combatem incêndios florestais. Com essas intervenções, espera-se melhorar as condições de vida para várias espécies residentes na Unidade de Conservação, incluindo o muriqui, considerado o maior primata das Américas e criticamente ameaçado.

João Marcelo Elias, gestor da Estação Ecológica de Barreiro Rico, ressaltou a importância da colaboração entre diferentes setores: “O êxito desta restauração é um exemplo claro de como a união entre órgãos governamentais, setor privado e comunidades locais pode transformar desafios ambientais em oportunidades para revitalizar nosso patrimônio natural”.

Programa Nascentes – Refloresta-SP

Desde 2014, o Programa Nascentes é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa promover a restauração em áreas prioritárias para garantir segurança hídrica e preservar a biodiversidade. Utilizando o conceito dos chamados ‘projetos de prateleira‘, o programa conecta proprietários que desejam restaurar suas áreas com financiadores e organizações dedicadas à restauração ambiental. Essa colaboração entre governo, iniciativa privada e comunidades locais transforma desafios ambientais em oportunidades reais para proteger mananciais e regenerar ecossistemas. Em suma, o Programa Nascentes representa um passo rumo a um futuro mais sustentável, onde a qualidade da água e a preservação da biodiversidade são essenciais para um meio ambiente saudável.