São Paulo restaura 10,4 mil hectares de florestas

Nos últimos dois anos, o estado de São Paulo tem se destacado na restauração florestal, recuperando uma área equivalente a 16,5 mil campos de futebol. Somente em 2023, foram replantados 10,4 mil hectares através de iniciativas monitoradas e apoiadas pelo Governo do Estado. Este esforço resultou em uma recuperação total de 6,6 mil hectares neste ano, representando aproximadamente 108 Parques Ibirapuera em processo de revitalização.

As atividades de restauração têm sido realizadas por uma combinação de esforços de cidadãos, empresas e do próprio governo, em áreas anteriormente degradadas dos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado. Nesses locais, são plantadas mudas nativas adequadas às condições ambientais específicas.

Dos hectares restaurados, cerca de 14.700 foram cobertos com vegetação nativa da Mata Atlântica e outros 2.300 hectares pertencem ao Cerrado paulista. Essas informações estão disponíveis publicamente no Painel Verde da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).

Através desse programa, o governo estadual e seus parceiros visam não apenas aumentar a cobertura vegetal no estado, mas também reforçar seu compromisso com a mitigação das mudanças climáticas e a preservação da biodiversidade. Além disso, busca-se garantir serviços ecossistêmicos essenciais, como a proteção dos recursos hídricos.

Natália Resende, secretária da Semil, destacou que “a preservação dos nossos ecossistemas e da biodiversidade é um pilar fundamental do Plano Estadual de Meio Ambiente”, reiterando a meta ambiciosa de restaurar 37,5 mil hectares até 2026. Ela enfatizou a importância da colaboração entre diferentes setores da sociedade para o sucesso das iniciativas como o Refloresta SP.

As ações implementadas nos últimos dois anos incluem a conservação de áreas com cobertura florestal nativa, regeneração natural, plantio de mudas nativas e combinações de pastagem com árvores. Tais iniciativas podem ser motivadas pela fiscalização estatal ou por esforços voluntários.

Um levantamento realizado pelo MapBiomas e pela Fundação SOS Mata Atlântica revelou que, pela primeira vez em 16 anos, a regeneração da Mata Atlântica superou o desmatamento no bioma. O Parque Ecológico Guarapiranga foi citado como um exemplo positivo dessa regeneração.

O Programa Refloresta-SP é multifacetado, englobando várias ações que vão desde a proteção das nascentes até o financiamento de projetos municipais para conservação ambiental. O Programa Nascentes se destaca por articular parcerias entre empresas, ONGs e proprietários interessados na recuperação ambiental.

Além disso, o estado registrou a recuperação de 2,7 mil hectares de mata nativa neste ano, um aumento significativo em relação aos 1,8 mil hectares recuperados em 2022. Esse avanço deve-se à fiscalização dos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRAs), com investimentos expressivos alcançando R$ 23,7 milhões.

Entre as outras iniciativas estaduais estão os projetos de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que recompensam práticas sustentáveis e conservacionistas. O Programa Guardiões das Florestas é um exemplo disso, remunerando comunidades indígenas pela preservação das Unidades de Conservação.

O Refloresta-SP também implementou inovações tecnológicas através do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), que gerencia mais de 140 viveiros responsáveis pela produção anual de 28 milhões de mudas nativas. Em 2024, as tecnologias geoespaciais serão utilizadas para otimizar o mapeamento e monitoramento das áreas restauradas.

A Fundação Florestal lançou ainda a Plataforma de Restauração das Áreas Protegidas do Estado de São Paulo. Esta ferramenta fornece dados detalhados sobre áreas potencialmente restauráveis dentro das unidades de conservação do estado, mapeando cerca de 40 mil hectares prontos para recuperação.

O governo paulista tem se mostrado comprometido em garantir investimentos significativos para fomentar oportunidades e dignidade à população. Com recordes em leilões que somam R$ 340 bilhões voltados para infraestrutura e serviços essenciais desde o início da gestão atual, as ações abrangem saúde, educação e segurança pública.

A meta é continuar avançando na restauração florestal enquanto se garante um desenvolvimento sustentável e inclusivo para todos os cidadãos paulistas.