Respeito à faixa de pedestres: quase 80 cidades paulistas receberam ações educativas

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) voltou às ruas paulistas, na última quarta-feira (11), para mais um dia de conscientização sobre a importância de se respeitar a faixa de pedestre. Em busca de estabelecer um trânsito mais seguro, as ações – fundamentadas pela campanha educativa “Toda faixa é um sinal. Sinal de respeito” – tomaram cruzamentos de 78 cidades, impactando diretamente mais de trinta mil pessoas.

Os agentes exibiram mensagens em locais de grande circulação e conversaram com pedestres e motoristas a fim de reforçar os deveres e responsabilidades para a boa convivência no trânsito. Além disso, houve a distribuição de panfletos e uma mãozinha de papelão que representa a mão que as pessoas devem usar para indicar o desejo de travessia nas vias. Ações educativas semelhantes a de ontem têm ocorrido frequentemente no Estado. A primeira, que acabou chamada de Dia D dos Pedestres, foi em 8 de agosto, data que celebra o Dia Internacional do Pedestre. Cerca de 350 mil pessoas já foram impactadas em mais de 150 municípios.

“O trânsito é um dos ambientes mais democráticos e, em algum momento do dia, todos são pedestres. Por isso, precisamos reforçar a necessidade do respeito à faixa. Essa campanha do Governo de São Paulo quer mudar comportamentos e deixar um legado para as próximas gerações, para que tenhamos um trânsito mais seguro. O objetivo do Detran-SP é salvar vidas”, afirma Eduardo Gomes, Superintendente do Detran-SP na capital.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), a Polícia Militar e a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), além das prefeituras municipais apoiaram as ações desta quarta-feira. De acordo com o Infosiga, a plataforma de dados do Detran-SP, órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital, de janeiro a outubro deste ano, quase um quarto das mortes por acidente no estado, 23%, vitimou pedestres. Foram 1.182 óbitos, 15% a mais que no mesmo intervalo do ano passado.