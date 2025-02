Representes da Seleção visitam treino do Santos para acompanhar Neymar

O atacante Neymar, ícone do Santos, pode ser convocado para os próximos jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo, que ocorrerão em março. As partidas estão agendadas contra a Colômbia e a Argentina nos dias 20 e 25, respectivamente.

Durante o treinamento realizado na terça-feira, a presença de dois membros da comissão técnica da seleção brasileira foi notada. O preparador físico Celso Rezende e o fisiologista Guilherme Passos observaram de perto a evolução física do jogador, um indicativo claro da importância de Neymar para o time nacional.

A expectativa em torno da convocação de Neymar é alta, considerando sua relevância como um dos principais jogadores do Brasil. A comissão técnica, liderada por Dorival Júnior, tem intensificado o monitoramento de seu desempenho, destacando também o interesse em acompanhar outros atletas em diferentes clubes durante este período.

Além disso, Dorival Júnior estará presente no próximo jogo do Santos contra o Noroeste, que acontecerá nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Essa observação faz parte de uma estratégia mais ampla para garantir que os melhores talentos estejam prontos para representar a seleção nas competições internacionais.

O retorno de Neymar ao futebol brasileiro representa um passo significativo em sua carreira e no projeto do Santos. Em paralelo, a comissão técnica planeja viagens à Europa para ampliar a análise sobre outros jogadores que possam integrar o elenco da seleção no futuro.