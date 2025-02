Neymar e outros jogadores brasileiros fazem coro repudiando uso de grama sintética

Recentemente, um coletivo de renomados atletas do futebol brasileiro se manifestou contra a utilização de gramados sintéticos, destacando a necessidade de melhorias nas condições das partidas. Entre os jogadores que assinaram a nota estão, além de Neymar, Thiago Silva, Coutinho, Bruno Henrique e Gabigol, que expressaram suas preocupações sobre o futuro do futebol no país.

Em uma postagem conjunta realizada nesta terça-feira (18), os atletas chamaram a atenção para os desafios enfrentados pelo futebol brasileiro, solicitando que suas vozes sejam consideradas nas decisões que afetam o esporte. O documento traz a frase emblemática: “Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético”, refletindo o sentimento de insatisfação com os gramados artificiais.

A nota destaca que “é alarmante observar a direção que o futebol nacional está tomando”, enfatizando que discutir a utilização de gramados sintéticos deveria ser impensável no contexto atual. Os jogadores argumentam que a solução para campos em péssimas condições é simples: investir na criação de gramados de qualidade.

Além disso, o comunicado sublinha a importância de ouvir os atletas e garantir investimentos adequados para assegurar que as condições dos campos estejam à altura das expectativas tanto dos jogadores quanto dos torcedores. “Em ligas reconhecidas mundialmente, a opinião dos jogadores é valorizada e recursos são alocados para manter padrões elevados nos gramados”, afirmam.

Os atletas salientam que, se o Brasil almeja se destacar no cenário internacional do futebol, a primeira medida deve ser garantir a qualidade das superfícies onde ocorrem os jogos e treinos. A mensagem final é clara: “Futebol profissional não se joga em gramado sintético!”

No Brasil, o uso de gramados sintéticos é permitido conforme as diretrizes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No ano anterior, houve alterações nas regras que regulamentam essa prática. Os clubes que atuam em campos artificiais agora têm a obrigação de permitir que o time visitante realize um treino no local um dia antes do confronto. Vale ressaltar que essas disposições se aplicam exclusivamente ao Campeonato Brasileiro e não abrangem outras competições organizadas pela CBF, como a Copa do Brasil.