Neymar marca, dá assistência e comanda vitória do Santos sobre o Água Santa pelo Paulistão

Na noite deste domingo (16), o Santos venceu o Água Santa por 3 a 1, na Vila Belmiro, e assumiu a liderança do Grupo D do Campeonato Paulista. O time agora avança na briga por uma vaga na próxima fase.

Neymar marcou seu primeiro gol desde o retorno ao clube, convertendo um pênalti que ele mesmo sofreu no primeiro tempo. Thaciano e Guilherme também balançaram as redes, enquanto o Água Santa descontou com um golaço de Netinho.

Com o resultado, o Santos chegou a 12 pontos, saindo da lanterna para a liderança do grupo, ultrapassando Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa, todos com 11 pontos. Já o Água Santa segue com 6 pontos, na lanterna do Grupo C, atrás de São Paulo (16), Novorizontino (12) e Noroeste (7), e luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Santos recebe o Noroeste, enquanto o Água Santa enfrenta o Inter de Limeira.

Destaque para Neymar

Neymar foi um dos protagonistas da partida. Ele começou como titular pela primeira vez após seu retorno, entrando em campo segurando sua filha Mavie. Além de abrir o placar de pênalti, deu uma assistência para o gol de Guilherme, ajudando o Santos em um momento de pressão.

O craque saiu aos 39 minutos do segundo tempo, substituído por Miguelito, e foi ovacionado pela torcida, que cantou: “Olê, olê, olê, olá, Neymar, Neymar”.

Desempenho em campo

O Santos entrou com uma formação modificada por Caixinha, com Neymar e Soteldo como titulares. A equipe adotou marcação alta (“pressão pós-perda”), dificultando a saída de bola do Água Santa e criando boas chances ofensivas.

O Peixe teve boa troca de passes e dominou o ataque. Neymar sofreu um pênalti após tabela com Soteldo e converteu a cobrança. O Santos seguiu pressionando e ampliou com Thaciano.

O Água Santa começou a reagir e criou chances perigosas. O goleiro Brazão fez boas defesas, mas não conseguiu evitar o belo chute de Netinho, que acertou o ângulo direito.

No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado, com o Santos buscando ampliar e o Água Santa apostando em contra-ataques. Caixinha reforçou o meio com Rincón e Pituca, mas Pituca não conseguiu dar o controle esperado à equipe.

O gol decisivo veio dos pés de Neymar, que assistiu Guilherme em uma jogada confusa na área, dando tranquilidade ao Santos para garantir os três pontos.