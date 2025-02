Santos mantém Caixinha, mas futuro do treinador depende de classificação no Paulistão

O Santos está analisando o futuro do técnico Pedro Caixinha. Por ora, a ideia é manter o treinador, que implementou um estilo de jogo que agrada à diretoria. No entanto, uma eliminação precoce no Paulistão pode pesar muito para o lado do português.

Apesar dos resultados abaixo das expectativas no Campeonato Paulista, a gestão do Santos acredita que o trabalho de Pedro Caixinha está progredindo. A diretoria espera que o desempenho da equipe melhore à medida que se consolidem tanto o entrosamento entre os jogadores quanto a chegada de novos reforços.

Marcelo Teixeira, presidente do clube, é defensor da manutenção de projetos a longo prazo, embora reconheça que o Santos sob o comando de Carille, em 2024, apresentava desempenho inferior e ainda assim alcançou a vice-liderança ao perder para o Palmeiras. O objetivo atual é assegurar uma vaga nas semifinais do campeonato.

No início da rodada, o Santos ocupava a terceira posição no Grupo B, somando nove pontos, atrás do Guarani (11) e da Portuguesa (10). Para avançar na competição, a equipe precisa conquistar vitórias sobre o Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira, evitando depender de resultados de outros times.

Mudanças Táticas

Desde a chegada de Caixinha, o Santos adotou um estilo de jogo mais ofensivo em comparação com o modelo anterior, criticado por muitos. Contudo, a transição não tem se refletido nos números: em nove partidas, a equipe sofreu quatro derrotas e apresenta um saldo negativo na defesa, tendo sofrido 13 gols contra 11 marcados.

O CEO Pedro Martins reafirmou a crença de que esse processo de adaptação requer tempo e expressou otimismo quanto ao potencial da equipe. Internamente, as vitórias sobre o São Paulo e uma performance competitiva na derrota para o Corinthians são vistas como sinais positivos.

Se o Santos conseguir avançar na competição, Caixinha contará com algumas das contratações que solicitou. Os reforços Rollheiser e Deivid Washington devem estar disponíveis em breve, enquanto Thiago Maia também se encontra próximo de um acordo para integrar o elenco.