CGE de São Caetano recebe visita de representantes do setor de segurança e inteligência

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano do Sul recebeu a visita de representantes de segurança e inteligência de empresas – até multinacionais -, que foram conhecer de perto a tecnologia do equipamento que monitora praticamente toda a cidade.

Representantes das empresas Kovi Tecnologia, Aon, Fundação Safra, Stone Security, Grupo Invicta Segurança, Nubank, TIM, Certacon, Alca Distribuidora, Royal American Group, Loggi, Performancelab Sistema e Vammo foram na sexta-feira (7/2) nas instalações do CGE, localizado na esquina da Avenida Goiás com a Rua Conselheiro Lafayette, no Bairro Barcelona.

A visita teve como objetivo apresentar as funcionalidades do sistema integrado do CGE, que conta com 474 câmeras de monitoramento e tecnologia avançada de reconhecimento de placas de veículos, interligado a diversos sistemas e bancos de dados estaduais e nacionais. Os profissionais foram recepcionados pelo coordenador do CGE, Cesar Wendel.

Durante o encontro, os visitantes puderam conhecer em detalhes a operação do CGE, que desempenha um papel essencial na segurança pública e no monitoramento do trânsito de São Caetano.

O sistema integrado permite a identificação rápida de veículos com irregularidades, como licenciamento atrasado ou envolvimento em atividades ilícitas, além de fornecer informações em tempo real para a tomada de decisões estratégicas pelas autoridades locais. A tecnologia de reconhecimento de placas é uma das principais ferramentas utilizadas para garantir a eficiência das operações de segurança na cidade.