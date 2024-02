São Caetano é a primeira cidade do ABC a utilizar câmera de monitoramento das viaturas integradas ao CGE

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seseg (Secretaria de Segurança), firmou na tarde de sexta-feira (23/2) convênio com o Governo do Estado de São Paulo para integrar a Plataforma Muralha Paulista (Detecta aperfeiçoado e com mais ferramentas de dados) ao sistema de videomonitoramento integrado do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

São Caetano é a primeira cidade do ABC a integrar as câmeras de videomonitoramento instaladas nas viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal) aos sistemas Muralha Paulista (Governo de São Paulo) e Córtex (Governo Federal), já existentes no CGE. São 35 viaturas (32 da GCM e três da Polícia Militar) com câmeras instaladas.

O encontro foi na sede da CGE e contou com as presenças do secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto; do gerente de projetos em Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça, major Eduardo Fernandes Gonçalves; da delegada seccional de São Bernardo do Campo/São Caetano do Sul, Kelly Cristina Sacchetto Cesar de Andrade; do investigador-chefe da Seccional de São Bernardo do Campo/São Caetano do Sul, Paulo Zanata; do comandante da GCM, Douglas Bispo dos Santos, e do coordenador do CGE, César Wendel Delpim.

Entre as principais mudanças com a instalação dos sistemas está o acréscimo substancial no banco de dados de veículos (produtos de furto e roubo) e, até mesmo, de pessoas físicas com irregularidades diversas com a Justiça.

“A ideia do prefeito Auricchio é aumentar ainda mais a integração das Forças de Segurança com a tecnologia de uma das ferramentas mais eficazes no quesito segurança, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências. Este convênio entre Prefeitura e Governo do Estado é mais um passo para essa integração”, ressaltou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.

O comandante da GCM, Douglas Bispo dos Santos, comemorou a instalação das plataformas. “Com a tecnologia a favor das Forças de Segurança, o policial, principalmente aquele que está fazendo ronda nas ruas, terá mais ferramentas para trabalhar, com maior agilidade nas informações e, consequentemente, poderá apresentar ainda mais excelência em seu trabalho de proteção à população de São Caetano”, finalizou o comandante.

O Sistema Córtex é uma tecnologia de inteligência artificial que usa a leitura de placas de veículos captadas por milhares de câmeras viárias espalhadas por rodovias, pontes, túneis, ruas e avenidas país afora para rastrear alvos móveis em tempo real.

O major Eduardo Fernandes Gonçalves falou sobre o Projeto Piloto em São Caetano. “Trata-se de uma parceria entre Estado e Município, em que parte das informações fica em São Caetano, como câmeras e sensores, e parte vai para o Estado, como base de dados e formações de conhecimento. Hoje, aqui, estamos juntando essas duas pontas para auxiliar ainda mais a cidade e, com isso, a GCM passa a ter acesso a uma série de informações por meio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que até o momento não tinha. Os convênios já haviam sido celebrados e o que faltava era apenas a implantação. Por isso estamos aqui, para marcarmos, inclusive, a capacitação do pessoal”, complementou. O major Eduardo afirmou que o processo de capacitação dos operadores do CGE deve durar de duas a três semanas e que, a partir disso, o sistema já estará em pleno funcionamento.

Com essa instalação dos sistemas Córtex e Muralha Paulista, qualquer veículo que estiver cadastrado no CGE como produto de roubo ou furto ou cujo proprietário tiver mandado de prisão expedido, assim que adentrar os perímetros da cidade, será identificado. Nesse momento, será lançado um pop up imediatamente nas telas do CGE e da própria viatura da GCM avisando sobre a irregularidade. Com isso, ganha-se tempo e maior eficiência na captura de criminosos.