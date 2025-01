Reorganização no Grupo Safra: Jacob e David Adquirem Participação de Esther

Na última quinta-feira, 30, o Grupo Safra anunciou que os irmãos Jacob e David Safra adquiriram a participação societária de sua irmã, Esther Safra, no maior conglomerado bancário familiar do mundo. Essa transação é parte de uma reestruturação interna da empresa.

Esther expressou sua decisão em um comunicado oficial, afirmando: “Tomei essa decisão com harmonia. O Grupo Safra sempre terá um lugar especial no meu coração. Tenho enorme respeito pelo legado da instituição que meu pai criou, muito carinho pelos meus irmãos e admiração pelo trabalho excepcional de Jacob e David”.

A venda abrange as ações de Esther no Banco Safra S.A., conforme a nova configuração acionária do grupo.

Os três irmãos são filhos de Joseph Safra, o fundador do conglomerado, que faleceu em 2020 aos 82 anos. Sob sua liderança, o Grupo Safra se expandiu para 25 países e acumulou um patrimônio superior a R$ 1 trilhão.

Outro irmão, Alberto Safra, distanciou-se do grupo J. Safra no ano passado após uma disputa judicial com Jacob e David, onde o acusou de manipulação. Apesar dos conflitos, Alberto declarou que as questões estavam resolvidas.

O grupo informou que a compra da participação de Esther será realizada com recursos próprios dos acionistas remanescentes e está sujeita à aprovação das autoridades regulatórias.

Atualmente casada com Carlos Dayan, membro da família proprietária do Banco Daycoval, Esther também é responsável pela direção da escola Beit Yaacov, localizada em São Paulo e fundada pela família Safra.

Naturalizado brasileiro e oriundo do Líbano, Joseph Safra foi reconhecido pela revista Forbes como o brasileiro mais rico, possuindo uma fortuna avaliada em R$ 119 bilhões no momento de sua morte.