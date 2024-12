Dólar alto e safra ruim prometem elevação nos preços da farinha

Entre janeiro e novembro deste ano, o Brasil registrou a importação de 6,1 milhões de toneladas de trigo, refletindo um expressivo aumento de 62% em comparação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados oficiais.

A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) alertou sobre as consequências desse cenário na indústria nacional. Em declaração feita nesta segunda-feira (23), a entidade destacou que a elevação da cotação do dólar tem elevado os custos das importações, sugerindo que um aumento no preço da farinha é “inevitável”.

O embaixador Rubens Barbosa, presidente-executivo da Abitrigo, enfatizou que o fortalecimento do dólar impacta diretamente os preços do trigo e da farinha. Embora não tenha fornecido percentuais exatos sobre possíveis aumentos, a associação sinalizou que esse efeito já é visível na indústria moageira.

Até o momento, o dólar subiu cerca de 28% em relação ao real durante este ano, com a moeda americana cotada a aproximadamente R$ 6,19 na tarde desta segunda-feira. Este valor se aproxima dos recordes históricos observados na semana passada, quando ultrapassou R$ 6,26.

A situação se complica ainda mais para a indústria de trigo brasileira devido à qualidade inferior da safra em várias regiões, especialmente após problemas climáticos como chuvas excessivas no Rio Grande do Sul. Além disso, colheitas insatisfatórias no Paraná têm contribuído para o aumento das importações do cereal no próximo ano.

Com base nas previsões para a safra 2024/25 (agosto/julho), estima-se que as importações de trigo pelo Brasil cresçam quase 9% em relação ao período anterior, superando 6 milhões de toneladas. Este volume representa o maior registro em cinco anos e é resultado das adversidades climáticas enfrentadas nos principais estados produtores do país, segundo análises da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No mercado interno paranaense, o preço do trigo está estabilizado em torno de R$ 1.400 por tonelada desde setembro, após uma queda significativa a partir dos níveis superiores a R$ 1.500 por tonelada, que ocorreram antes da colheita.

Em meio a esses desafios, o Brasil continua dependente das importações para complementar sua produção interna. A Abitrigo aponta um “cenário desafiador” para 2024, caracterizado por volatilidade nos preços internacionais e condições climáticas adversas que resultaram em uma significativa redução na produção nacional.

A pressão sobre os custos dos moinhos já está sendo sentida ao longo de toda a cadeia produtiva. Mesmo com uma eventual diminuição na cotação do dólar, as exportações realizadas pelo Rio Grande do Sul (aproximadamente 1,5 milhão de toneladas) já foram concretizadas, evidenciando a necessidade contínua de importação de trigo pelo Paraná.