Renato Gaúcho agradece Santos e Vasco, mas descarta trabalhar no momento

O técnico Renato Gaúcho falou abertamente sobre as propostas que recebeu para trabalhar em 2025. O treinador confirmou que conversou tanto com Vasco quanto com Santos.

No entanto, o ex-comandante do Grêmio disse que, por ora, vai priorizar o descanso por conta do desgaste que foi a temporada 2024. Ele ainda elogiou ambos os projetos, mas reforçou o desejo de não assumir o comando de nenhuma equipe nesse momento.

“Quero agradecer às diretorias do Vasco e do Santos. Tivemos ótimas conversas nos últimos dias, os dois projetos são muito bons, mas eu e minha família entendemos que o momento é de descansar. O ano foi muito desgastante e é preciso recarregar as baterias. Fiquei muito feliz por ter sido procurado por dois dos maiores clubes do futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado”, escreveu Renato, em seu Instagram.

Renato Gaúcho deixou sua posição no Grêmio no dia 9 de dezembro após uma passagem de mais de dois anos pelo clube gaúcho. Na temporada de 2024, a equipe lotou contra o rebaixamento na maioria das rodadas do Campeonato Brasileiro.

Agora, tanto Santos quanto Vasco voltam à estaca zero a respeito da busca por um técnico. As equipes correm contra o tempo para encontrar um treinador o quanto antes para seguir com o planejamento par a temporada de 2025.