Vasco formaliza proposta para Renato Gaúcho

Nesta terça-feira (17), o Vasco da Gama formalizou uma proposta ao treinador Renato Gaúcho para que ele assuma o comando da equipe na temporada de 2025. Neste momento, a decisão final sobre o futuro do técnico está nas suas mãos.

A negociação começou em uma reunião realizada na noite de segunda-feira (16), na qual estiveram presentes Pedrinho, Felipe, Marcelo SantAnna, Carlos Amodeo, Renato e sua comissão técnica. Na manhã seguinte, o CEO Carlos Amodeo e o diretor de futebol Marcelo SantAnna se reuniram novamente, desta vez com o empresário do treinador, para discutir questões financeiras relacionadas ao acordo.

Renato Gaúcho deixou sua posição no Grêmio no dia 9 de dezembro após uma passagem de mais de dois anos pelo clube gaúcho. Durante as tratativas com o Vasco, foi acordado que o treinador terá a liberdade de trazer sua comissão técnica para a nova equipe.

A busca por um novo técnico é uma prioridade urgente para a diretoria do Vasco, pois é fundamental para destravar o planejamento da temporada 2025. As discussões incluem a definição do perfil de reforços necessários e a continuidade do fortalecimento do elenco.

Desde a demissão de Rafael Paiva no final de novembro, o Vasco tem procurado um novo comandante. Nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, a equipe foi dirigida interinamente por Felipe. A escolha de Renato Gaúcho como principal candidato reflete o desejo da direção em contratar um treinador experiente no futebol brasileiro, que possua um histórico vitorioso e boa relação com os jogadores.

Adicionalmente, a presença do técnico no Rio durante suas férias contribuiu para acelerar as negociações entre as partes envolvidas.