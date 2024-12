Vasco tem conversas positivas com técnico Renato Gaúcho

Na noite desta segunda-feira (16), a diretoria do Vasco da Gama se reuniu com o treinador Renato Gaúcho, no Rio de Janeiro, dando sequência às negociações para a possível contratação do técnico para a temporada de 2025. Considerado a principal escolha do clube, o encontro foi avaliado como positivo pelas partes envolvidas.

Os dirigentes do Gigante da Colina, incluindo o presidente Pedrinho e os diretores Felipe e Marcelo Sant’anna, assim como o CEO Carlos Amodeo, se encontraram com Renato e sua comissão técnica. Uma nova reunião está agendada para esta terça-feira pela manhã, onde o foco será discutir aspectos financeiros relacionados ao contrato.

O planejamento estratégico para a próxima temporada foi o tema central da conversa realizada na noite anterior. As tratativas iniciadas na última quinta-feira podem culminar no retorno de Renato ao clube, que não ocorre há 16 anos, uma vez que ele já comandou a equipe em duas passagens anteriores: de 2005 a 2007 e em 2008.

A urgência nas discussões reflete a necessidade da diretoria em avançar no planejamento do elenco, considerando contratações e a continuidade do fortalecimento do time. Renato Gaúcho é reconhecido por sua habilidade em manter um ambiente positivo dentro do vestiário e por seu histórico como um “copeiro“, características que agradam à cúpula vascaína, especialmente com as competições da Copa do Brasil e da Sul-Americana no horizonte.