Renata Mariz é a nova presidente eleita da AASP

Na manhã desta quarta-feira (11/12), a AASP elegeu a nova Presidência e Diretoria para liderar a maior Associação por adesão da Advocacia da América Latina. Renata Castello Branco Mariz de Oliveira será a segunda mulher a presidir a instituição em seus 82 anos de história, fortalecendo o compromisso com a pluralidade e representatividade de gênero nos espaços de liderança.

“Chegar à presidência, dando continuidade ao excelente trabalho realizado pelo Presidente André Garcia, será uma oportunidade de seguir com a modernização de nossos produtos e serviços, de reforçar lado humano da Advocacia e manter as ações de defesa do Estado Democrático de Direito”, diz Renata, que teve aula de Direito nos almoços de domingo com o pai, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, e o avô, Waldemar Mariz de Oliveira. Ela não se lembra de ter pensado em seguir outra carreira senão a Advocacia.

“Minha relação com a AASP é de longa data. Acompanhei de perto todos os anos de atuação do meu pai e vi o quanto a Associação é fundamental para o exercício da advocacia e para os profissionais em si, pois auxilia Advogadas e Advogados que atuam de forma autônoma e precisam de um respaldo para serem ouvidos e poderem exercer a profissão livremente”, conta.

Com perfil dinâmico, gosta de ir aos fóruns, ter contato com as pessoas. Membro do Conselho Diretor da AASP desde 2017, Renata já ocupou as Diretorias de Recursos Humanos, Facilities e a Vice-Presidência, o que lhe possibilitou conhecer de perto todo o funcionamento da tradicional instituição.

“Hoje, a AASP tem mais de 360 colaboradores, em diferentes cidades, que se dedicam a fazer o melhor pela Advocacia do Brasil. Um dos nossos compromissos é que esses talentos tenham todo o apoio e estrutura para continuar impulsionando a Associação rumo à modernidade e aos novos tempos, sem perder toda a bagagem de mais de oito décadas de trabalho”, destaca.

Renata também foi Diretora do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) entre 2010 e 2016, Vice-Presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – Comissão de São Paulo entre 2004 e 2006 e conselheira fundadora do Movimento em Defesa da Advocacia (MDA).

E para seguir com a missão de facilitar e potencializar o dia a dia da Advocacia brasileira, a Presidente Renata contará com a Vice-Presidente Paula Lima Hyppolito, com a Diretora Administrativa Clarisse Frechiani Lara Leite, com Diretor de Produtos, Serviços e Tecnologia Antonio Carlos de Oliveira Freitas, com Diretor Cultural Rogério Lauria Marçal Tucci, com a Diretora Financeira Luciana Souza, com o Diretor Jurídico Leonardo Guerzoni Furtado de Oliveira e com a Diretora Adjunta Ana Cândida Menezes Marcato.