Relógios de rua transformam a paisagem urbana de São Paulo 

Os relógios de rua de São Paulo são considerados símbolos da capital e transformam a paisagem urbana de forma positiva em questões relacionadas ao design, à sustentabilidade, aos serviços e à divulgação de informações importantes para a população.

Os equipamentos da JCDecaux, líder global em Out of Home (OOH) e com audiência diária de 850 milhões de pessoas no mundo, estão localizados nas principais vias e regiões de São Paulo, fazendo parte da vida das pessoas que moram, trabalham e visitam a capital paulista.

São Paulo foi eleita a cidade mais inteligente e conectada do Brasil, de acordo com o ranking “Connected Smart Cities“, elaborado pela Urban Systems e a Necta. Esse reconhecimento destaca a cidade nas categorias de Tecnologia e Inovação, Mobilidade e Acessibilidade.

Equipados com sensores modernos e tecnologia exclusiva, os relógios da JCDecaux oferecem informações em tempo real sobre as condições climáticas, incluindo temperatura e qualidade do ar, além de divulgar mensagens importantes da Prefeitura, campanhas sociais, publicitárias e serviços para a população. Eles contribuem com a criação de um espaço urbano mais moderno, eficiente e inclusivo.

A colaboração entre a JCDecaux e arquitetos renomados resultou em um projeto único para os relógios de São Paulo, focado não apenas na estética, mas também na funcionalidade e sustentabilidade. Silvia Ramazzotti, Diretora de Marketing da JCDecaux, ressalta que “o objetivo é transmitir informações e serviços úteis para a audiência, criando um ambiente favorável e eficiente para as pessoas, a cidade, as empresas e os consumidores.”

O projeto original da JCDecaux para os relógios de rua de São Paulo também sempre levou em conta as questões ambientais. Os equipamentos têm tecnologia para compensar em 100% o consumo de energia e utilizam iluminação LED para reduzir as emissões de CO2. Além disso, há reciclagem de materiais, reaproveitamento de água das chuvas e utilização de produtos biodegradáveis para limpeza e manutenção.

Além de seus benefícios ambientais, os relógios de rua oferecem às marcas uma plataforma para se conectarem com a audiência através de campanhas digitais, estáticas, personalizadas, dinâmicas e com projetos especiais interativos. Os sistemas dos relógios de rua estão integrados à inteligência de dados e à programática, para facilitar o processo de compra para os anunciantes, assim como o processo criativo de agências e clientes.

Estudos mostram que a publicidade Out of Home (OOH) cria uma conexão real e diária entre marcas, consumidores e cidades, promovendo oportunidades de negócios e serviços eficientes para a população. A JCDecaux prevê uma ampliação do uso de relógios de rua e outros mobiliários urbanos em espaços como metrôs, aeroportos e supermercados nos próximos anos, fortalecendo o engajamento do público e ligando os ambientes urbanos à inovação, sustentabilidade e criatividade.

Assim, os relógios de rua em São Paulo mostram como a tecnologia e o design podem se unir para impactar o cenário urbano, destacando a sustentabilidade como um valor central em cada passo da evolução das cidades inteligentes.