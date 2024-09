Prêmio Connected Smart Cities 2024: São Caetano está no 1º lugar em Educação em todo o Brasil

São Caetano do Sul foi o grande vencedor em Educação do X Connected Smart Cities, ranking que mapeou o Brasil considerando os setores estruturantes para o desenvolvimento de cidades inteligentes. No geral, São Caetano ficou em 7º, atrás das capitais Florianópolis (SC), Vitória (ES), São Paulo (SP), Curitiba (PR), e dos municípios de Niterói (RJ) e Balneário Camboriú (SC). Foram analisadas mais de 900 cidades em todo o Brasil. O evento aconteceu nesta terça-feira (3/9), no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, e o prefeito José Auricchio Júnior foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação (Sedeti), Felipe Carmona.

O município conquistou outras colocações honrosas, como o 1º lugar do ABC em Mobilidade Urbana (19º no geral); o 1º lugar do ABC em Meio Ambiente (68º no geral); a 2ª colocação de todo o País em Saúde, atrás apenas da capital capixaba, Vitória (ES); o 2º lugar do Estado de São Paulo em Segurança (6º no geral); o 1º lugar da Grande São Paulo em Governança (9º no geral) e o 1º lugar do ABC em Economia (17º no geral).

A premiação foi realizada nesta terça-feira (3/9), no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, reunindo prefeitos, empresários e especialistas nacionais e internacionais. Mais importante iniciativa de cidades inteligentes do Brasil, o Connected Smart Cities é realizado pela Necta e pela Urban Systems, com o apoio do Jornal O Estado de S. Paulo.

Em 2019 e 2020, São Caetano também conquistou o 1º lugar geral em Educação e, em 2021, o 1º lugar em Segurança. “Esta premiação nos dá a certeza de estarmos construindo uma cidade voltada para as pessoas. Sempre pensamos e executamos uma São Caetano alinhada com o presente e o futuro, pois esta é a garantia de que as novas gerações terão condições de morar em um lugar ainda melhor, superando os desafios e aprimorando cada vez mais a solidariedade, a fraternidade e a igualdade de oportunidades”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

1º LUGAR EM EDUCAÇÃO

EducaTech, que engloba a aquisição de equipamentos e softwares para todas as escolas da rede municipal de ensino, além de um processo de formação continuada de educadores no uso das tecnologias disponíveis; escolas modernas, revitalizadas e todas em tempo integral; vagas asseguradas a todas as crianças e jovens; e programas pioneiros exemplificam o compromisso da Prefeitura com a Educação.

“Aqui em São Caetano, temos a Educação como prioridade. Essa é uma escolha da gestão, que faz a diferença para o trabalho realizado, com altos investimentos em infraestrutura, currículo, ações pedagógicas e em tecnologia. É preciso que os espaços e o tempo dos estudantes (tempo integral) sejam ressignificados, com o uso da tecnologia em favor da Educação, o que gera aprendizagem e os bons resultados obtidos em avaliações internas e externas”, destaca a secretária municipal de Educação, Minéa Fratelli.

SEGURANÇA

Na Segurança, destacam-se os baixos índices de homicídios, a integração das Forças de Segurança (Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal) e a manutenção de convênios que permitem que policiais e guardas civis municipais atuem em dias de folga (Atividades Delegada e Diferenciada, respectivamente), o que amplia os efetivos nas ruas. Além disso, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), inaugurado em 2020, faz de São Caetano a cidade mais monitorada do Brasil.

Em 2023, foi lançado o Programa São Caetano Mais Segura, o maior pacote de segurança da nossa história, com um investimento de R$ 70 milhões, que contempla a instalação de mais de mil câmeras por todos os bairros, mais efetivo nas ruas, novas viaturas equipadas com câmeras e rádios, e a implementação do Novo Estatuto da GCM, valorizando os profissionais, o que também contribui no combate à criminalidade.

“Esta conquista é resultado das nossas ações primárias de prevenção à criminalidade, somadas à integração das Forças de Segurança e aos investimentos diretos da Prefeitura no setor. O resultado de tudo isso são os baixos indicadores de criminalidade, como foram os 57% a menos no furto e no roubo de veículos no mês de julho”, avaliou o secretário municipal de Segurança, Sallum Kalil Neto.