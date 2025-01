Reinaldo deixa o Grêmio e assina com o Mirassol

O lateral-esquerdo Reinaldo está de clube novo. Depois de deixar o Grêmio, o atleta assinou contrato para reforçar o Mirassol. A duração do vínculo não foi divulgada, mas estima-se deve ter validade de um ano.

Livre no mercado após cumprir seu contrato com o clube gaúcho, o defensor de 35 anos chega para ser um dos atletas mais experientes do elenco paulista. A diretoria do time do interior de São Paulo busca reforçar o plantel para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá pela primeira vez na história do clube nesta temporada.

Em duas temporadas no Grêmio, Reinado disputou um total de 95 jogos, somando nove gols e dez assistências. No Brasil, o lateral também soma uma longeva passagem pelo São Paulo, e também atuou por Sport, Ponte Preta e Chapecoense.

O Mirassol estreia na temporada no dia 16 de janeiro, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. O time do técnico Eduardo Barroca está no Grupo A do torneio estadual ao lado de Corinthians, Botafogo-SP e Inter de Limeira.