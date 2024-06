Regiões de Diadema com mais totens de vigilância apresentam maior redução criminal

A iniciativa tecnológica da Prefeitura de Diadema de instalar 25 totens de vigilância em áreas de maior incidência criminal está contribuindo para diminuir a criminalidade e tornar a cidade mais segura. Levantamento estatístico demonstra que as regiões com mais equipamentos são também aquelas que apresentaram maior redução de crimes. O trabalho comparou ocorrências de janeiro a maio deste ano com o mesmo período do ano anterior.

O estudo da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, por meio do Observatório Municipal de Segurança Pública, analisou dados do INFOCRIM (Sistema Estadual de Informação Criminal), órgão da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP). Na análise foram tabuladas apenas ocorrências criminais de homicídios, feminicídios, violência doméstica, furto e roubo.

Quando se observa o mapa com as 25 localidades assistidas por totens, o balanço da queda na criminalidade por região é o seguinte: Centro-Oeste com 13 totens (-36,43%); Leste com seis totens (-33,04%); Sul com três (-29,79%) e Norte com três (-25%).

A redução mais emblemática aconteceu na avenida Marginal do Córrego Serraria, no Serraria (região Centro-Oeste). Em 2023, naquele ponto da cidade aconteceram sete ocorrências criminais, mas este ano, para comemoração de todos, zerou o número de casos (sempre considerando de janeiro a maio). Outras reduções significativas ocorreram na rua Polônia, no Taboão (-60%); praça CEU das Artes, no Serraria (-60%); rua Coimbra, na região central (-59,26%); praça da Matriz, também na região central (-52,94%); e avenida Casa Grande, no Casa Grande (-50%).

O caráter preventivo norteia a política de segurança pública do Governo Municipal.

“A simples presença do totem já inibe a criminalidade e amplia a sensação de segurança da coletividade. É como se ali naquele ponto da cidade estivesse uma viatura estacionada 24 horas por dia, tornando toda a área mais segura e tranquila para a população”, explicou o Inspetor GCM Emílio, coordenador do Observatório Municipal de Segurança Pública. “O nosso trabalho é contribuir e subsidiar a Prefeitura na área da segurança pública, visando a eficiência dos investimentos. No caso dos totens, por exemplo, os números já demonstram um resultado positivo e adequado à política preventiva praticada pelo governo”, completou o inspetor.

Diadema mais segura é fruto da parceria entre Prefeitura e Estado

A constante queda dos índices de criminalidade de Diadema é resultado do trabalho integrado da Prefeitura de Diadema com o Governo do Estado. “O Governo Municipal faz questão de celebrar as melhorias na área da segurança pública, destacando sempre que esse êxito é dividido especialmente com as equipes do 24º Batalhão da Polícia Militar e da Polícia Civil de Diadema”, frizou o secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Deivid Couto.

Além de comemorar a melhora da segurança pública, o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, aproveita o momento positivo para renovar seu compromisso de governo de seguir investindo em inteligência, tecnologia e na valorização e ampliação do efetivo da GCM – Guarda Civil Municipal. Nesse sentido, a Prefeitura destaca a implantação do Centro Integrado de Monitoramento, com mais de 350 câmeras de totens e escolas municipais, concurso e contratação de mais 49 guardas civis, criação do Observatório Municipal de Segurança Pública, entre outras iniciativas.