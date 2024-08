Região Metropolitana tem 33 projetos na Feira Tecnológica do Centro Paula Souza

Ideias inovadoras para solucionar problemas que afetam a sociedade das mais diversas maneiras. É o que oferece a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps), que será realizada entre os dias 19 e 22 de agosto, no São Paulo Expo, pavilhão de exposições localizado no distrito do Jabaquara, na zona sul da Capital. Interessados em visitar a mostra podem realizar o credenciamento antecipado gratuitamente pelo site do evento.

Em sua 15ª edição, a Feteps apresenta 132 projetos. Destes, 112 foram desenvolvidos por estudantes das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Pauls Souza (CPS). A mostra ainda conta com a participação de 20 trabalhos de outras instituições de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) nacionais e internacionais.

Desenvolvidos em grupos formados por até três alunos, os projetos foram norteados pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

A Região de Metropolitana de São Paulo conta com 33 projetos entre os finalistas, sendo 23 desenvolvidos por estudantes de Etecs e Fatecs localizadas na Capital:

Município Unidade Projeto Capital Etec Abdias do Nascimento Educa Avalia Etec Carolina Carinhato Sampaio Trava eletrônica para equipo de gotejamento Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira Sense Wave – braille Etec Irmã Agostina Carvoamendo: síntese de carvão ativado a partir de cascas de amendoim para a adsorção do corante azul de metileno Our Beauty: a inclusão de pessoas negras no universo da maquiagem Etec Jaraguá Modelo Anatômico Inclusivo (MAI): para deficientes visuais, autistas e TDAH Etec Santa Ifigênia Sustentabilidade no copo: suco em embalagem eco-friendly Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira Eterna Revolução da Alegria (ERA): aprendendo eletrônica e automação através de brinquedos Etec Tiquatira Estudo da viabilidade do uso do biopolímero ecovio® como substituto do TNT no lenço umedecido Etec Zona Leste B.A.E Guard: IoT para detecção de incêndio Creme bioinseticida: hidratante repelente de insetos com bioinseticidas naturais à base de óleo de cozinha usado LadySteel: sistema de auxílio no combate à violência doméstica contra a mulher Lear+: auxílio na aprendizagem Naturalle: restaurante vegano com um projeto socioambiental ao combate da fome PrepTEC – sistema de auxílio ao Vestibulinho Etec Security recognition service (SR’S) ScannerRF: sistema de identificação de pessoas com reconhecimento facial Science AR Fatec São Paulo Vidro fotônico: vidros sintonizáveis na região do visível; aplicação em display e LEDs Fatec Tatuapé Além do braille: etiqueta pictórica para deficientes visuais Aplicação de texturas no projeto de próteses ortopédicas Desbloqueando o potencial: IA na gestão empresarial para crescimento e competitividade em MPEs Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do CPS Microdrenagem – SBN: implantação planejada de jardins de chuva no perímetro urbano de Jundiaí Cotia Etec de Cotia AstroGuide – aplicativo infantil e educacional de astronomia Bora Trocar?: conectando leitores, trocando histórias Como pode ser aprimorado o controle e o sistema de alertas para a dengue? Fatec Cotia Cubo Mágico Devergente – rede social voltada para pessoas neurodivergentes EX CTRL: sistema de controle de despesas Franco da Rocha Fatec Franco da Rocha Ecopedal: energia sustentável em movimento Osasco Fatec Osasco Impactmed System: detector de quedas IoT para equipamentos médico-hospitalares Taboão da Serra Etec de Taboão da Serra Pé de feijão: a estufa portátil e inteligente destinada às crianças Solar Eco Filter

O evento

De acordo com o novo conceito da Feteps, a mostra de projetos será muito mais que uma feira de ciências. A ideia é promover um evento que irá aproximar estudantes de empresas e de possíveis investidores interessados em ideias inovadoras e novos produtos. Haverá, inclusive, um espaço especialmente reservado para rodadas de negócio.

Seguindo as tendências presentes em feiras e grandes eventos, os estandes da mostra contarão com computadores e aparelhos de TV para que os jovens apresentem detalhes de seus projetos a visitantes e avaliadores.

No estande oficial do CPS será possível conhecer parte da estrutura da instituição, como laboratórios e salas maker das unidades, em uma exposição fotográfica. Os visitantes também terão acesso à Arena de Criatividade, na qual serão disputadas maratonas de robótica e outras atrações.

Serviço

15ª Feteps

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Capital

Datas: de 19 a 22 de agosto

Horários: dia 19, das 14 às 22 horas; 20 e 21, das 10 às 20 horas; e 22, das 10 às 15 horas