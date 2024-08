Região Metropolitana de São Paulo ganha uma nova Fatec

O Diário Oficial do Estado de São Paulo desta segunda-feira (12) traz o decreto de criação da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Itapevi, assinado pelo governador Tarcísio de Freitas. Com a unidade recém-criada, o Centro Paula Souza (CPS) passa a administrar 79 Fatecs – 25 localizadas na Região Metropolitana de São Paulo.

Com o objetivo de atender às demandas do setor produtivo, a nova faculdade inicia as atividades neste segundo semestre com o curso superior de tecnologia em Gestão da Qualidade, oferecido à noite. Uma demonstração do grande interesse dos jovens pela graduação é a demanda do Vestibular que teve 209 inscritos disputando as 35 vagas, correspondendo a 5,97 candidatos/vaga.

Pelo convênio firmado para a implantação da Fatec, o Estado repassou R$ 5 milhões à Prefeitura de Itapevi, a quem coube fazer a obra de reforma e adequação do imóvel que abriga a unidade. O Governo de São Paulo também investiu R$ 1,4 milhão na compra de mobiliário e equipamentos.

O CPS ficou responsável pela elaboração do projeto pedagógico dos cursos, acompanhamento do processo seletivo e contratação de professores, ou seja, a infraestrutura para o funcionamento dos cursos e sua manutenção.

Ensino Técnico e integrado

O município conta também com uma Escola Técnica Estadual (Etec), implantada no primeiro semestre de 2022, que soma atualmente 523 alunos matriculados nos cursos técnicos de Administração, Logística e Desenvolvimento de Sistemas, além do Ensino Médio integrado Técnico em Administração e Logística.

No processo seletivo para o segundo semestre de 2024, a unidade ofereceu 80 vagas para os cursos técnicos de Administração e Desenvolvimento de Sistemas.