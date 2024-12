Região de Pinheiros recebe campeonato de skate amador no final de semana com entrada gratuita

Com entrada gratuita e mais de 50 competidores inscritos para a etapa sudeste, as classificatórias acontecem nos dias 20 e 21. Já no domingo, dia 22, acontece a semifinal e final nacional feminino e masculino. Entre os já classificados, está Ariadne Souza, atleta do time Vans e a grande vencedora da etapa de Curitiba.

Além das competições, também acontecerão ativações como grafite e jogos com o artista Renan Lazzarotti e sessão de autógrafos com grandes nomes do skate, entre eles Xaparral, Dexter, Virginia Fortes Aguas e Vi Kakinho, além da participação do skatista e atleta olímpico Giovanni Vianna.

PROGRAMAÇÃO CIRCUITO VANS OFF THE WALL AMADOR

20 de dezembro (sexta-feira)

08h – Credenciamento competidores

08h às 09h30 – Treinos livres (feminino)

09h – Abertura dos portões público geral

09h30 às 11h30 – Treinos livres (masculino)

10h às 18h – Ativações Vans

11h30 às 18h30 – Classificatórias (fem e masc)

18h30 às 20h30 – Treino finalistas

21 de dezembro (sábado)

08h – Credenciamento competidores

08h30 às 09h30 – Treinos livres (masculino)

09h – Abertura dos portões público geral

09h30 às 11h30 – Oitavas (masculino)

10h às 18h – Ativações Vans

11h30 à 12h30 – Treinos livres (feminino)

12h30 à 13h30 – Oitavas (feminino)

14h às 15h – Quartas (masculino)

15h30 às 16h30 – Quartas (feminino)

17h às 18h – Semifinal

18h às 19h – Final

19h – Premiação etapa Sudeste

19h às 21h – Treino finalistas

22 de dezembro (domingo)

08h – Credenciamento e abertura dos portões público geral

08h30 às 09h – Treinos livres (masculino)

09h – Quartas (masculino)

10h às 16h – Ativações Vans

10h40 às 11h10 – Treinos livres (feminino)

11h10 – Quartas (feminino)

13h às 14h – Sessão de autógrafos

14h – Semifinal

15h – Final

16h – Premiação

17h – Encerramento

SERVIÇO ETAPA FINAL | SÃO PAULO:

Data: 20, 21 e 22 de Dezembro

Local: Largo da Batata, São Paulo

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, S/N – Pinheiros