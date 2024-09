Regata dos Arvoredos será prévia inédita da 74ª Santos-Rio

A Regata Volta à Ilha dos Arvoredos será considerada neste ano como uma preliminar da 74ª Santos-Rio, ação inédita que concederá uma série de vantagens aos barcos que também largarem para a tradicional travessia oceânica de 200 milhas náuticas (360 km) em 25 de outubro. A prova promovida pelo Iate Clube de Santos (ICS) tem 17 milhas (cerca de 30km).

O percurso até a Ilha dos Arvoredos, situada em frente à Praia do Pernambuco, no Guarujá, costuma impor vários desafios às tripulações. Após a largada na Baía de Santos, a ilha deverá ser contornada por bombordo, com os barcos retornando à linha de de chegada nas proximidades da Ilha da Moela. Já a Regata Santos-Rio largará 13 dias depois, com organização bilateral dos iates clubes de Santos e Rio de Janeiro (ICRJ).

Os benefícios para as tripulações que optarem por correr nas duas regatas são significativos: valores reduzidos nas inscrições, retirada do barco da água para pequenos serviços de manutenção e gratuidade na permanência da embarcação no pier do ICS no período entre as duas provas, de 11 a 25 de outubro.

O diretor de Vela do ICS, Odoardo Lantieri, abre as portas aos velejadores. “O Iate Clube de Santos está de braços abertos para receber os velejadores das regatas Santos-Rio e dos Arvoredos. Colocaremos nossa ampla estrutura à disposição dos barcos e das tripulações, atendo às suas necessidades com toda boa vontade, o que já se tornou uma tradição do clube”, afirma Lantieri.

No Rio de Janeiro, o empenho da diretoria do Iate Clube também é intenso no período pré-regata. “Nossa expectativa é grande para a 74ª Santos-Rio, pautada na participação de um número expressivo de barcos. Deveremos ter o retorno de Torben Grael, com o ILC 30 Magia, que inclusive já venceu a regata”, destaca Ricardo Baggio, o Kadu, assessor da diretoria de Vela do ICRJ.

Como participar – As inscrições para a Regata dos Arvoredos devem ser feitas via internet pelo site [email protected] até 11 de outubro. Estão convidadas as classes, ORC, BRA RGS, RGS Cruiser e Clássicos. Estará em disputa o Troféu Phoenix, com miniaturas de relevante barco oferecidas aos comandantes vencedores de cada classe, além de medalhas a todos os tripulantes dos três primeiros colocados.

Neste ano, a largada da Regata Santos-Rio contará novamente com os apoios das prefeituras municipais de Santos e Guarujá, SETUR – Secretaria de Turismo de Santos, Capitania dos Portos, Autoridade Portuária, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Parcerias que há quatro anos viabilizam as atrações no Deck do Pescador, na Ponta da Praia, para o público da Baixada Santista.