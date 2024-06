Reforço no combate ao crime organizado: Itapetininga recebe nova delegacia

A cidade de Itapetininga recebeu nesta terça-feira (18) a nova delegacia que abriga as sedes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise). O prédio, localizado na Vila Barth, vai atender uma população estimada em 500 mil habitantes, contando com os moradores de Itapetinga e mais 11 cidades do entorno, como Boituva, Alambari, Capela do Alto, Cerquilho, Tatuí, entre outras. O investimento estadual é de cerca de R$ 1 milhão.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacou que atuação conjunta das forças de segurança na região tem gerado resultados positivos à população, em especial, no combate ao crime organizado. “Não tem vaidade entre as forças de segurança, que trabalham em prol da sociedade”, pontuou durante o evento.

Entre janeiro e abril deste ano, as equipes de segurança que atuam em Itapetininga prenderam ou apreenderam 537 infratores, 21% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando foram 443 detidos. Ainda no período, 48 veículos foram recuperados e 35 armas de fogo ilegais foram apreendidas.

A cidade não registrou nenhum latrocínio (roubo seguido de morte) nos quatro primeiros meses do ano. Ainda houve queda de mais de 20% nos furtos em geral em comparação com o ano passado, saindo dos 579 casos, para 461 registros. Os roubos em geral, que incluem de carga e a banco, caíram 5%.

Queda no déficit de efetivo da Polícia Civil

O secretário enfatizou durante a inauguração que uma das metas da atual gestão é continuar investindo na modernização das instalações policiais, na aquisição de equipamentos e melhoria salarial para a categoria. “É motivo de orgulho tirar do papel aquilo que prometemos para a gestão”, destacou Derrite.

No início do ano passado, o déficit de efetivo da Polícia Civil estava em 33%. Porém, no último mês, o Governo do Estado realizou a maior posse da história, com mais de 4 mil policiais civis aprovados. Assim que os agentes concluírem a formação na Academia de Polícia, a corporação vai ganhar reforço em todas as áreas de atuação em São Paulo.