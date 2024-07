Redescubra o Zoo SP nas férias de julho: instituição apresenta nova experiência para o público

O Zoológico de São Paulo iniciou o processo de modernização de suas estruturas para ampliar o bem-estar animal e propiciar uma nova experiência ao público. São diversas novidades e atrações para as férias, entre as quais a ampliação do horário durante o mês de julho, com funcionamento entre 8h e 18h, e opções de combo para visitar também o Jardim Botânico. Os parques estão localizados em um refúgio de Mata Atlântica na capital paulista, que conta com uma área de cerca de um milhão de metros quadrados, e abriga mais de 2.200 animais e quase 300 espécies. Confira as atrações:

Novos moradores

Após mais de 15 anos, o Zoo São Paulo se tornou lar de quatro pinguins-de-magalhães. Os animais vieram do Oceanic Aquarium, de Balneário Camboriú, e ocupam um novo espaço temático e imersivo construído exclusivamente para recebê-los.

O ambiente foi elaborado considerando as características da espécie e conta com aquário de água salgada, tocas e fendas que imitam rochas. Além disso, há cuidados relacionados à climatização e uma robusta estrutura de filtros. O visitante também encontra a mediação de educadores ambientais para saber mais detalhes e tirar dúvidas sobre comportamento, curiosidades e aspectos dessas aves. A instituição recebeu ainda uma família de capivaras, os maiores roedores do mundo.

Pela primeira vez, o público terá a oportunidade de conhecer um casal de sagui-da-serra-escuro. O pequeno primata pertence à família Callitrichidae, é nativo da Mata Atlântica dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e também é conhecido como sagui-caveirinha, por ter na sua face uma “máscara” branca que emoldura os olhos, nariz e a boca.

Berçário

De forma inédita será possível ver os filhotes do Zoo São Paulo na visitação. O berçário foi concluído na sexta (5) e o visitante agora pode ver, de maneira exclusiva, “bebês” de animais como cisnes, flamingos, tamanduás, entre outras espécies.

Reforma de espaços

Quem visitar a instituição encontrará ainda mais de cem ambientes totalmente revitalizados, além dos novos espaços. As áreas dos animais como onça-pintada, jabuti-gigante, pavões, leões, sapos, aves de rapina, hipopótamo, orangotango, entre outros, foram reformadas. Destaque para o ambiente dos chimpanzés que foi ampliado e conta com novos equipamentos de enriquecimento ambiental, de acordo com as melhores práticas do país. Além disso, o famoso espaço Formigueiro, antes fechado para reforma, também foi reinaugurado.

Uma parceria com a artista plástica e apresentadora do Art Attack, programa da Disney+, está colorindo os espaços do Zoo. A artista, também conhecida por dar visibilidade aos animais abandonados por meio das suas obras, pintou paineis nos espaços “Xochimilco”, girafas, bebedouros e berçário.

Carol assina ainda novos espaços na bilheteria. A entrada do Zoo agora é “instagramável” e possui comunicações educativas para que o visitante conheça um pouco dos 66 anos de história logo antes de iniciar a visitação.

Toda a operação de estacionamento, serviços de locação de carrinhos e outros itens foram revistos de modo a dar mais eficiência e agilidade no acesso ao parque e evitar que o público enfrente filas. A sinalização nos territórios também foi reforçada a fim de guiar o visitante e promover mais informações sobre as espécies.

Novidades no Mundo Dino

Além dos tradicionais dinossauros, o espaço inaugura um museu com 65 fósseis, grande parte original, de diversos períodos históricos que contam sobre a vida à extinção dos dinossauros. No local o visitante também tem opção de praticar arvorismo e assistir um cineminha educativo.

Novo serviço de alimentação

A partir de segunda-feira (1º), a empresa Sapore assume a operação de alimentos e bebidas do Zoológico de São Paulo. Inicialmente serão 10 pontos entre restaurantes e lanchonetes que devem fornecer refeições, lanches, doces, entre outros alimentos, com mais opções e espaços tematizados.

Noite animal

No mês de férias, toda a noite de sábado será animal. A visita que permite observar o comportamento dos animais após o pôr do sol será realizada todos os fins de semana. Durante o percurso, educadores ambientais vão realizar mediação nos ambientes contando curiosidades sobre os leões, hipopótamos, girafas, corujas e onças, entre outros animais noturnos. A visita começa às 18h30, com entrada permitida até 19h30. O serviço de alimentação funciona até às 22h30.

Jardim Botânico

A partir do sábado (6), o Jardim Botânico de São Paulo apresenta a edição de inverno 2024 do Salão de Botânica. O evento ocorre até o dia 28 de julho e é uma oportunidade para o público conhecer mais sobre o universo das plantas, além da importância da conservação da flora.

Durante a exposição serão apresentadas Orquídeas e Bromélias exclusivas, como a Cattleya gloedeniana (Hoehne) Van den Berg e a Portea alatisepala Philcox, da coleção do Botânico, uma das maiores do Brasil, além de oficinas sobre o processo de polinização e o universo das abelhas sem ferrão, ilustrações, miniaturas e cerâmicas artesanais.

O salão de inverno contará ainda com a turnê internacional de Quaternity, do arquiteto e paisagista, Jeanitto Gentilini, que chega a São Paulo pela primeira vez. A atividade é uma evolução do jogo de xadrez que, na sua prática, possibilita desenvolver habilidades como cooperação, resiliência, estratégia e sabedoria; compreender e saber o tempo certo de avançar e o tempo certo de esperar, assim como ocorre na natureza, que nos ensina a capacidade de adaptação às situações que mudam constantemente .

O Jardim também recebeu melhorias na infraestrutura com a reabertura da trilha da Nascente, que estava fechada por conta da queda de uma árvore durante as chuvas, revitalização do lado dos Bugios, implantação e ampliação das redes de esgoto, água e drenagem, entre outras obras.

O visitante que desejar conhecer os dois parques, Zoológico e Botânico, pode adquirir o combo especial com valor de R$89,90. Para os visitantes que adquirirem o combo, há opção de transporte gratuito para trânsito interno entre os dois parques.

Serviço:

Zoológico de São Paulo:

Endereço: Avenida Miguel Estefno, 4241, Água Funda – São Paulo – SP – CEP 04301-905

Funcionamento: das 8h às 18h e bilheteria até às 17h* (horário especial férias de julho)

Site: https://zoologico.com.br/atracoes/

Transporte público: Zoo + Ponte Orca (saída Terminal Jabaquara):R$ 88,70 inteira e R$ 48,70 (meia entrada)

Ingressos a partir de: R$ 39,95

Zoo + Jd Botânico + Mundo Dino: R$ 119,80 e R$ 79,80 (meia entrada)

Combo Zoo + Botânico a partir de: R$ 89, 90 e R$ 49,90 (meia entrada)

Zoo + Mundo Dino R$ 109,80 e R$ 69,90 (meia entrada)

Noite Animal: R$ 79,90