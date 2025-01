Rede de varejo Coop faz repasse à Federação das APAEs

Seguindo à risca o propósito da marca – Cooperar Faz Bem, a Coop mantém vários programas sociais que visam colaborar com as comunidades onde possui unidades de negócios. Dois deles já contribuíram com o repasse de mais de R$ 5,5 milhões para a Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado de São Paulo (Feapaes), encarregada de enviar o dinheiro para as 10 APAEs instaladas nas cidades paulistas onde a marca Coop está inserida.

Um dos programas é o Troco do Bem, que consiste na doação de centavos de troco feita por cooperados e clientes durante o pagamento em dinheiro de suas compras. O outro programa bem-sucedido é a Revista Coop, que destina R$ 1 real do valor desembolsado na aquisição de cada exemplar para a unidade da APAE local.

O repasse é feito trimestralmente e, somente nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, os dois programas renderam R$ 50.142,53, totalizando ao longo do ano, R$ 217.033,30. O dinheiro é aplicado para melhorar a qualidade de vida e no atendimento aos assistidos pelas APAEs com deficiência intelectual e/ou múltipla.

Segundo Nataly Faria, analista de Responsabilidade Social, estes dois programas se sustentam, desde 2010, graças à solidariedade dos cooperados e clientes.