COOP: 70 anos de história e desenvolvimento regional

A Coop completará no dia 20 de outubro, 70 anos de fundação. Uma história de sucesso que começou em Santo André pela determinação visionária de 292 sócios-fundadores. Ao longo de sua existência criou um protagonismo tão forte que, hoje, pode-se afirmar que a sua trajetória se entrelaça com o desenvolvimento de muitas cidades onde possui unidades de negócios. A Cooperativa, conforme o próprio prefeito Paulo Serra comentou recentemente, já faz parte dos símbolos da cidade andreense.



São mais de 1 milhão de cooperados ativos, mais de 6 mil colaboradores, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, e 68 drogarias, além de seus canais digitais.



Seguindo os princípios do cooperativismo, contribui com a comunidade não apenas empregando e gerando renda, como também colaborando com pessoas menos favorecidas, por meio de programas e projetos sociais, culturais, esportivos e de promoção da saúde.



Diante da acirrada concorrência e pulverização dos consumidores em busca de novidades, a Coop nunca esteve estagnada. Em sete décadas, modernizou a sua marca e suas instalações, além de investir pesado na inovação e em novas ferramentas tecnológicas para se manter com destaque no concorrido mercado varejista.



Sua bandeira sempre foi a excelência no atendimento, tanto que em seu processo de rebranding, a Coop priorizou os atributos da marca: conveniência, convivência e consciência. Outro grande exemplo de sua determinação em oferecer um serviço totalmente diferenciado aos seus cooperados e clientes foi a inauguração do Empório Coop, no coração da cidade de Santo André.



A Coop foi uma das redes pioneiras em introduzir em suas lojas o autoatendimento (self check-out) e possuir dentro de suas lojas uma drogaria. No início do mês de julho, finalizou o projeto de migração do sistema de gestão empresarial para o ERP SAP S/4 HANA – uma nova ferramenta que facilita o fluxo de informações em diferentes níveis, oferece indicadores de performance e auxilia na gestão com redução de tempo e de custos gastos no processo. Esses itens são importantes para continuar competitiva no mercado, com um crescimento perene e sustentável.



Para atender o suprimento de todas as unidades, a Coop possui um Centro de Distribuição (CD), no km 28 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, com 26,5 mil m². E, como forma de estender a qualidade de sua marca e confiabilidade aos seus cooperados e clientes, ainda conta com uma Central de Panificação na cidade de Mauá, que fabrica itens da marca Delícias da Coop e uma linha de marca própria Coop, totalizando cerca de 500 itens.



“Hoje, comemoramos 70 anos e continuaremos com o nosso compromisso de buscar sempre a inovação e a excelência no atendimento para as próximas sete décadas. Para a festa de aniversário, foi preparada uma campanha promocional que trará milhões de prêmios aos nossos cooperados e clientes. Aguardem”, destaca o CEO, Pedro Mattos.