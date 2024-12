Caio Salgado comemora o Dia Nacional das APAEs

No dia 11 de dezembro, data em que se celebra o Dia Nacional das APAEs, o vereador Caio Salgado (PL) destaca a importância do trabalho realizado pelas Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em todo o Brasil. O parlamentar aproveita a ocasião para enaltecer o papel fundamental dessas instituições na promoção da inclusão e no apoio às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Para Caio Salgado, as APAEs têm sido grandes aliadas na construção de uma sociedade mais inclusiva, superando barreiras físicas, psicológicas e sociais, e permitindo que todos exerçam seus direitos com igualdade. “O trabalho dessas instituições vai além do atendimento. Elas promovem transformação social e dignidade, garantindo que cada indivíduo tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial e conquistar seu espaço no convívio social”, afirma.

O vereador destaca que, mais do que um dia de celebração, esta data é um momento de reflexão e reconhecimento. “A dedicação de todos os envolvidos nas APAEs é essencial para construirmos uma sociedade onde as pessoas com deficiência sejam tratadas com respeito, dignidade e tenham acesso pleno aos seus direitos”, pondera.

Caio Salgado também reforça a necessidade de políticas públicas e maior apoio financeiro para que essas entidades continuem desempenhando seu papel essencial. “Reafirmo meu compromisso de lutar pelo fortalecimento e reconhecimento das APAEs, por meio de políticas de inclusão e iniciativas que promovam a valorização desse trabalho tão importante para nossa sociedade”, conclui o vereador.