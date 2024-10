Recapeamento do Sistema Anhanguera-Bandeirantes atinge 26% de execução

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo informa que as obras de recapeamento do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, sob concessão da AutoBAn, já alcançaram 26% de execução. O projeto, iniciado em maio de 2024, prevê um investimento total de R$ 1 bilhão, destinado à revitalização de, aproximadamente, 2.100 km de rodovias. A iniciativa visa proporcionar mais segurança e conforto aos usuários que trafegam diariamente pelas estradas do sistema.

Uma das inovações do recapeamento é o uso de 1,3 milhão de pneus inservíveis na pavimentação, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e de práticas ambientalmente responsáveis. Além disso, a obra gera 520 empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento econômico local.

As rodovias beneficiadas incluem a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348); a Via Anhanguera (SP-330), no trecho entre São Paulo e Cordeirópolis; a Rodovia Adalberto Panzan (SPI-102/330), em Campinas; e um trecho da Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto (SP-300), em Jundiaí. Com até 13 frentes de trabalho simultâneas, a execução das obras está sendo organizada para minimizar o impacto possível no fluxo de veículos, que chega a 955 mil por dia em todo o sistema, com 180 mil apenas na região de Campinas. Os trabalhos ocorrem majoritariamente no período noturno, embora intervenções diurnas possam acontecer em trechos com melhores condições de tráfego.

Além da troca do pavimento, o projeto inclui a renovação da sinalização horizontal das rodovias, com nova pintura e substituição das taxas refletivas, melhorando a visibilidade e segurança em diferentes condições climáticas e horários. Essas benfeitorias estão previstas no contrato de concessão e dentro da tarifa atual de pedágio, que já contempla esse tipo de investimento, além de serviços como socorro médico, mecânico e sistemas de informação.

Plano de obras ao longo do Sistema

A AutoBAn está executando obras no Sistema Anhanguera-Bandeirantes no período de 14 a 20 de outubro. Visando a segurança viária, o posto de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Rodovia dos Bandeirantes, km 87, sentido capital, teve seu acesso totalmente reconstruído. Essa obra, que não era contratual, recebeu investimento de 1,6 milhão e será entregue nesta semana.

As praças de pedágio do km 39, sentido interior, em Cajamar, e do km 36, sentido capital, em Caieiras, estão com manutenção no pavimento rígido durante o dia. Para isso, interdições de faixas estão sendo realizadas para a execução do projeto.

As obras no dreno de pavimento prosseguem na Rodovia dos Bandeirantes, no km 54, sentido interior, em Jundiaí, com a interdição do acostamento durante o andamento dos serviços.

A Rodovia Anhanguera (SP-330) está passando por uma obra de implantação da terceira faixa de rolamento entre o km 21 e km 23, nos dois sentidos. Para a execução dos trabalhos, é feita a interdição completa da alça de saída da pista externa do Rodoanel Mário Covas (SP-021) para a SP-330, sentido São Paulo.

Os motoristas que trafegam pelo Rodoanel e desejam acessar a Anhanguera em direção à capital devem seguir pela SP-330, sentido interior, e realizar o retorno no dispositivo do km 25+446, sem custos adicionais de tarifas nas praças de pedágio. A interdição total da alça está prevista para ocorrer até janeiro de 2025.

Ainda na Anhanguera, a concessionária está realizando a recuperação da OAE – Obra de Arte Especial (pontes, viadutos e passarelas) do km 19, em São Paulo. No local, está sendo realizada a substituição de aparelhos de apoio com estreitamento da alça de acesso à marginal.

A selagem de trincas será realizada no prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes, do km 140 ao km 145, sentido capital. Na Anhanguera, o trecho que passará por esse serviço é do km 95 ao km 82, sentido capital.

Nas OAEs, será realizada a recuperação das juntas de dilatação ao longo de todo o sistema, com interdições intercaladas de faixas. Os serviços acontecerão sempre no período noturno, das 22h às 5h.