Rebeca se une a Manny Moura para um show único no Bar Alto

A paixão pelo folk, performances intimistas e o momento de carreira em que acabam de lançar seus novos trabalhos de estúdio são algumas das características que aproximam as artistas Rebeca e Manny Moura. Nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, Rebeca fez um mergulho sentimental de autorreflexão para apresentar seu segundo disco, Espiral, enquanto a carioca que cresceu em Nova York, nos Estados Unidos, ressaltou um sentimento de nunca estar completamente em nenhum lugar com o álbum The In Between. Agora, as duas artistas que trazem como principais influências o Folk-pop, MPB e Indie-pop se encontram para uma performance única. O show acontece no Bar Alto, em São Paulo, no dia 8 de agosto (quinta-feira). Ingressos disponíveis aqui.

Após um primeiro semestre marcante em sua trajetória, com o lançamento de seu álbum de estreia, Rebeca celebra a carreira no palco do Bar Alto. A artista acaba de se apresentar no Rio de Janeiro, no Dolores Club, ao lado de Julio Secchin, e, agora, segue rumo a São Paulo para um novo formato de show. Espiral intitula o projeto musical que registra as reflexões de uma jornada pelo autoconhecimento. Ao longo de 10 faixas, o disco versa temáticas como o medo, desejo, vulnerabilidade e o espaço para novos começos. “O conceito das músicas evoluiu significativamente durante a produção, refletindo minha busca por entender quem sou e explorando meus relacionamentos, não apenas os românticos”, explica Rebeca. Parte desta pesquisa interna é dedicada para as trocas com o público durante as apresentações, que agora reúne novos olhares com o encontro com os fãs de Manny Moura.

Nascida no Rio de Janeiro, a cantora e compositora Manny Moura se mudou para os Estados Unidos logo na infância, onde cresceu – em Nova York. A artista, que atualmente mora em Los Angeles, traz agora seu novo álbum The In Between para os palcos. Ao longo de 9 canções, o disco de estreia de Manny versa sobre um estado familiar em que a cantora nunca se sente completamente em nenhum lugar. Em um tom íntimo, as composições têm foco nos sentimentos, histórias e fantasias que ela acumulou ao longo da vida. Influenciada pelo folk-pop, Manny sobe ao palco do Bar Alto acompanhando seus vocais de violão e guitarra.

A setlist da noite integra também, para além dos discos respectivos de cada artista, trabalhos antigos. Rebeca passeia por outras fases e gêneros musicais de sua carreira com canções do universo Corar, seu primeiro álbum-solo, e Gragoatá, álbum homônimo de sua banda que atravessou o país em turnê em 2017. A ex-The Voice traz o seu violão e guitarra, junto aos vocais potentes, para o encontro com Manny, que por sua vez soma ao show canções de artistas que a influenciaram na composição do seu primeiro álbum.

SERVIÇO

Rebeca + Manny Moura @ Bar Alto, SP

Data: 8 de agosto (quinta-feira)

Horário: 18h | Abertura da casa – 19h | Shows

Local: Bar Alto

Endereço: Rua Aspicuelta, 194, Alto de Pinheiros, São Paulo, Brazil

Ingressos: https://www.ingresse.com/rebeca-mannymoura-baralto/

