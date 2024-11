Raphinha brilha, mas empate fora de casa gera frustração antes de confronto com Uruguai

Em um embate acirrado pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Venezuela, em partida realizada no Estádio Monumental de Maturín. O confronto, válido pela 11ª rodada, teve como destaque o gol de falta do camisa 10 Raphinha, que enalteceu a importância do ponto conquistado fora de casa.

Raphinha comentou sobre as adversidades enfrentadas durante o jogo e reconheceu a qualidade do time venezuelano. Embora frustrado por não garantir a vitória, ele destacou a necessidade de valorizar o empate obtido em território adversário. “Para mim, o mais importante é vencer, e quando isso não acontece, fica um sentimento de tristeza. Sabíamos das dificuldades aqui e da qualidade do adversário, mas algumas situações na partida tornam as coisas complicadas”, analisou o meia-atacante.

A Seleção abriu o placar com a cobrança precisa de Raphinha e teve várias oportunidades durante o primeiro tempo. Contudo, após o intervalo, o time brasileiro viu a Venezuela igualar o marcador com um gol de Segovia. Vini Jr. ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti, fato que poderia ter alterado o desfecho da partida.

Com este resultado, o Brasil soma agora 17 pontos nas eliminatórias, ocupando temporariamente a terceira posição na tabela. A Venezuela, por sua vez, segue na sétima colocação com 12 pontos.

O próximo compromisso da equipe comandada por Dorival Júnior será contra o Uruguai, em Salvador (BA), na próxima terça-feira. Entretanto, o técnico não poderá contar com Vanderson, que está suspenso após receber um cartão amarelo no duelo contra os venezuelanos.

A partida foi mais uma etapa crucial no caminho para a Copa do Mundo de 2026, onde cada ponto se mostra fundamental na busca pela classificação ao torneio global.