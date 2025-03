Rally Barretos tem disputas apertadas e campeões inéditos em sua 15ª edição

Festa para os vencedores do 15° Rally Barretos – válido pela abertura dos campeonatos brasileiros de Rally Baja CBM (Motos e UTVs) e Rally Raid CBA (Carros). No domingo (16), a competição seguiu percorrendo os mesmos 132km de trecho cronometrado do dia anterior – no total, o evento teve quase 300 km de disputas. A grande quantidade de poeira e o calor intenso em Barretos (SP), foi uma das características mais marcantes da etapa.

A concentração do Rally Barretos foi no Parque do Peão – onde acontece uma das festas mais famosas do Brasil: a Festa do Peão de Boiadeiro. Ali também foram premiados os pilotos e navegadores mais rápidos nas categorias Motos, UTVs e Carros.

O fato de os competidores já terem percorrido o trecho cronometrado no dia anterior, deixou a disputa ainda mais acirrada. Com “conhecimento” de causa e após análise de onde é possível adotar uma pilotagem mais agressiva e adquirir melhor performance, tornou o último dia extremamente desafiador.

Habilidade e técnica para superar as curvas de nível (saltos), erosões, trial no menor tempo possível e, ainda, imprimir mais ritmo nas retas onde era possível atingir as velocidades máximas. O Rally Barretos é sempre uma prova completa e que agrada demais aos off-roaders!

No topo do pódio

Nas duas rodas, um campeão inédito no Rally Barretos: o piloto Guilherme Bissotto (Yamaha WR 450F / IMS bLU cRU) largou como terceiro colocado da prova e atacou para superar os dois rivais que terminaram à sua frente no dia anterior. Mais rápido do domingo, foi para o alto do pódio ao bater João Torres (Gasgas EC 500F/ Mult Racing) por apenas 25 segundos. O mineiro Francine Rossi, atual campeão brasileiro, fechou o 15° Rally Barretos com a terceira posição.

“Só tenho a agradecer os patrocinadores e minha família. Estou muito feliz pela primeira vitória na geral de um rally. A prova foi excelente e a região é bonita. Não corria uma etapa de Baja desde 2019 e, na minha estreia em Barretos, consegui ser o mais rápido. O primeiro dia foi de adaptação à moto e ao percurso. No segundo, contei com um acerto melhor, imprimi um ritmo mais forte e tirei a desvantagem”, destacou Bissotto.

Vencedor inédito também nos UTVs, em que mais uma vez o equilíbrio foi total. Júnior Siqueira (Polaris RZR Pro R / Cotton Racing – Polaris Racing Brasil) dominou a etapa do sábado e, no domingo, manteve o desempenho para fechar o dia em terceiro e, na soma, superar Guilherme Cysne (Polaris RZR Pro R / GC Rally Team – Polaris Racing Brasil) por não mais que 26 segundos.

“Tomei gosto pela vitória, já que essa é a minha segunda do ano em duas provas. Por volta do km 100 as pastilhas de freio acabaram, e procurei administrar. Como a vantagem que eu tinha era boa, consegui levar na geral. Feliz demais. Estou há quatro anos lutando por isso, o carro estava perfeito. O percurso foi muito seletivo, com trechos travados e técnicos, onde eu e o equipamento fizemos a diferença”, comemorou o piloto de São Carlos.

Nos carros, Marcos Baumgart / Kleber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally) voltaram a sentir o gosto da vitória na terra da Festa do Peão de Boiadeiro. A dupla confirmou sua força como a mais rápida nos dois dias. “É sempre uma prova gostosa de fazer e fica melhor ainda quando conquistamos o primeiro lugar. Vínhamos de uma terceira posição na etapa de Abu Dhabi do Mundial de Rally Raid e mantivemos o momento positivo”, resumiu o piloto.

Mais uma vez os competidores fecharam o desafio satisfeitos com o que encontraram. “Esse é sempre o objetivo do nosso trabalho. Procuramos usar a experiência dos anos anteriores como aprendizado, inovamos em alguns pontos para testar os pilotos e navegadores e entregamos uma prova digna da tradição do Rally Barretos. Agradecemos ao apoio da Prefeitura de Barretos e dos Independentes, que tornaram mais essa edição possível”, afirmou o diretor-geral da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

15° Rally Barretos

Brasileiro de Rally Baja CBM / Rally Raid CBA

Segundo dia

Rally Baja CBM

Motos

Guilherme Bissoto (Yamaha WR 450F / IMS bLU cRU), 2h03min23 João Torres (Gasgas EC 500F/ Mult Racing), 2h04min21 Francine Rossi (Gasgas EC 500F/ Mult Racing), 2h05min52 Nicolas Rodriguez (Yamaha YZ 250 / Protech), 2h10min13 Theo Lopes (KTM 450 EXC / Mult Racing), 2h13min12

UTV

Guilherme Cysne (Polaris RZR Pro R / GC Rally Team – Polaris Racing Brasil), 1h57min38 Pedro Bianor (Can-Am Maverick R / VN Máquinas), 1h57min41 Júnior Siqueira (Polaris RZR Pro R / Cotton Racing – Polaris Racing Brasil), 1h57min57 Tomas Luza (Can-Am Maverick X3 / Cotton Racing), 1h58min24 Conrado Matsumoto (Can-Am Maverick R / Cotton Racing), 1h58min28

Rally Raid CBA

Carros

Marcos Baumgart / Kleber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally), 1h47min22 Pedro Queirolo / Lauro Sobreira (Buggy Giaffone V8 / RMattheis – Multi Solution), 1h51min06 Mario Marcondes / Artêmio Pauluci (Ford Ranger V8 / Braço Curto Motorsport), 1h57min06 Alessandro Tozoni / Cristina Xavier (T-Rex / Faster), 2h00min23 Cristiano Rocha / Anderson Geraldi (Mitsubishi L200R / Accert Competições), 2h00min49

Classificação final – 15º Rally Barretos

Motos

Guilherme Bissoto (Yamaha WR 450F / IMS bLU cRU), 4h09min25 João Torres (Gasgas EC 500F/ Mult Racing), 4h09min50 Francine Rossi (Gasgas EC 500F/ Mult Racing), 4h11min10 Theo Lopes (KTM 450 EXC / Mult Racing), 4h25min51 Andres Suares (Husqvarna FE 501 / Bianchini Rally), 4h30min52

UTV

Júnior Siqueira (Polaris RZR Pro R / Cotton Racing – Polaris Racing Brasil), 3h30min32 Guilherme Cysne (Polaris RZR Pro R / GC Rally Team – Polaris Racing Brasil), 3h30min59 Pedro Bianor (Can-Am Maverick R / VN Máquinas), 3h31min19 Nuno Fojo (Polaris RZR Pro R / Polaris Racing Brasil), 3h31min50 Conrado Matsumoto (Can-Am Maverick R / Cotton Racing), 3h31min57

Carros

Marcos Baumgart / Kleber Cincea (Toyota GR Hilux DKR T1+ / X Rally), 3h20min57 Pedro Queirolo / Lauro Sobreira (Buggy Giaffone V8 / RMattheis – Multi Solution), 3h26min51 Mario Marcondes / Artêmio Pauluci (Ford Ranger V8 / Braço Curto Motorsport), 3h34min40 Cristiano Rocha / Anderson Geraldi (Mitsubishi L200R / Accert Competições), 3h48min23 Alessandro Tozoni / Cristina Xavier (T-Rex / Faster), 3h59min25