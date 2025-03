Rally Barretos movimenta a Terra do Peão neste final de semana

Neste final de semana, de 14 a 16 de março, a cidade de Barretos (SP) será novamente a anfitriã do Rally Barretos, que em 2025 alcança a sua 15ª edição. Considerado um dos clássicos do rally nacional, o evento terá como base o Parque do Peão, local que também sedia a famosa Festa do Peão de Boiadeiro. Como já é tradição, a competição será a abertura dos campeonatos Brasileiro de Rally Baja (CBM) e Rally Raid (CBA).

Serão dois dias de disputas em um percurso que ultrapassa 300 km. Para celebrar os 15 anos do evento, alguns trechos históricos das primeiras edições foram resgatados. O diretor geral do rally, Fernando Bentivoglio, destaca a variedade do trajeto. “Os participantes enfrentarão diversos tipos de obstáculos: erosões, trial, curvas de nível (lombas) e longas retas de terreno batido, onde poderão acelerar ao máximo. O cenário também varia bastante, passando por mata fechada, canaviais, seringais e pastagens de gado. O Rally Barretos é sempre muito completo”, explica.

Impacto na economia e no turismo local

O prefeito de Barretos, Odair Silva, destaca a importância do evento para a cidade. “O Rally Barretos é uma competição de destaque no cenário nacional e traz competidores e visitantes para a nossa região, fortalecendo o turismo e impulsionando a economia local. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que fomentem o desenvolvimento do município e tragam lazer e entretenimento para a população”, ressaltou.

O público terá acesso gratuito ao Parque do Peão, podendo acompanhar de perto os pilotos, navegadores e suas máquinas, além de toda a movimentação da prova. Outro parceiro importante do evento é o grupo Os Independentes, que há 15 anos apoia a realização do Rally Barretos. O presidente da associação, Jeronimo Luiz Muzeti, reforça o compromisso com o esporte. “Apoiar e incentivar o Rally Barretos fortalece nossa tradição em grandes espetáculos e consolida o Parque do Peão como um polo turístico”, afirma.

Dias de adrenalina e velocidade

A programação do 15º Rally Barretos começa na sexta-feira (14), às 9h, com a abertura da secretaria de prova. Durante o dia, as equipes realizam vistorias técnicas e administrativas e participam do briefing na Secretaria de Turismo de Barretos, onde serão passadas as principais informações sobre horários e percursos.

No sábado (15), a largada oficial será às 10h, com as motos iniciando a disputa, seguidas pelos UTVs às 11h e pelos carros às 13h. No domingo (16), a competição continua a partir das 8h, com a premiação prevista para 15h30.

As inscrições para o evento ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site www.rallymakers.com.br.

Serviço

Datas: 14, 15 e 16 de março

Local: Parque do Peão, Barretos – SP

Ingressos: Entrada gratuita para o público