Ingressos para a Festa do Peão de Barretos 2025 começam a ser vendidos hoje (25)

A Festa do Peão de Barretos, um dos maiores rodeios da América Latina, está prestes a iniciar sua próxima edição. A venda oficial de ingressos para a comemoração dos 70 anos do evento será aberta nesta terça-feira, dia 25, às 12h. A festividade ocorrerá entre os dias 21 e 31 de agosto e as entradas poderão ser adquiridas através do site da Total Acesso, onde os interessados deverão realizar um cadastro utilizando biometria facial.

O evento deste ano oferece um total de 11 diferentes setores para que os visitantes possam desfrutar ao máximo das atividades e atrações do rodeio. As opções variam desde o acesso geral ao parque até camarotes e áreas VIP, com preços que mudam conforme a demanda. Entre as alternativas disponíveis estão: Parque/Rodeio; Camarote Brahma; Camarote Arena Premium; Camarote Dagente; Camarote Vip Superbull Ballantine’s; Área Vip; Pista Gold; Pista Premium; Stage Prime; Pacotes Camping e Queima do Alho.

Para a edição de 2025, a Festa do Peão contará com a renomada Boiadeira Ana Castela como embaixadora. Este marco importante da cultura sertaneja brasileira celebrará sete décadas de história com uma programação recheada de shows musicais, competições de montaria e diversas opções gastronômicas no Parque do Peão.

Na edição anterior, em 2024, o evento teve como embaixadores a dupla Os Menotti e atraiu grandes nomes do sertanejo, como Chitãozinho e Xororó, Lauana Prado e Bruno & Marrone, além de uma apresentação especial do evangelista Deive Leonardo. O festival também inovou com um trio elétrico que trouxe atrações como Claudia Leitte.