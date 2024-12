‘Raio-x’ do fogo: conheça o drone com câmera térmica usado pelos bombeiros de SP

Tecnologias cada vez mais avançadas têm se tornado grandes aliadas ao trabalho humano, trazendo soluções eficazes para melhorar a segurança e o controle. O drone de câmera térmica usado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo é um exemplo disso. A ferramenta é uma peça primordial que serve como um “raio-x” para direcionar a estratégia dos bombeiros no combate a incêndios.

Recentemente, o equipamento foi usado pela corporação para auxiliar a extinguir as chamas de um shopping no Brás, no centro de São Paulo, no final de outubro. O drone sobrevoou todo o prédio de 18 mil metros quadrados e indicou os locais com mais combustão.

Conforme o capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, a ferramenta consegue fornecer as imagens de cada canto da edificação, variando a cor de acordo com a temperatura, além de emitir alertas. “Uma curiosidade desse incêndio [no shopping] é que a concentração de altas temperaturas estava justamente nas laterais do prédio, divisas com as edificações vizinhas, então nós direcionamos as nossas equipes para começar por ali e não permitir que o fogo chegasse até outros imóveis”, explicou.

O drone com câmera térmica captura toda a imagem do prédio indicando os pontos mais sensíveis. Na sequência, os bombeiros conseguem projetá-la em uma televisão ou aparelho que facilite a análise para montar a estratégia de combate ao fogo.

Também há a possibilidade de ver a situação da temperatura em pontos específicos. “A pessoa que está operando o drone pode escolher um ponto e ver qual é a temperatura ali”, disse o capitão Maycon. No caso desse incêndio no Brás, após todo o trabalho de extinção, as equipes também usaram o drone na fase de rescaldo para fazer o resfriamento de tudo o que pudesse trazer uma reignição do fogo.

Fumaça, névoa, neblina ou escuridão não impedem o funcionamento do equipamento, que consegue encontrar, não apenas os principais focos de incêndio, mas também pessoas em qualquer condição climática.

Sem vítimas, incêndio no Brás foi extinto após trabalho ininterrupto

O Brás é considerado o maior centro comercial do Brasil e o incêndio que atingiu um dos prédios na região preocupou a população. O Corpo de Bombeiros chegou ao local em menos de dez minutos após receber o chamado. Por meio de um trabalho ininterrupto, com revezamento de equipes e uso de tecnologia, os bombeiros conseguiram deixar o local sem vítimas.

O caminhão com o Sistema de Comando em Operações Emergenciais da corporação foi posicionado na rua Barão de Ladário, onde o prédio está localizado. Nele, há um espaço para reuniões, lousas e equipamentos tecnológicos que ajudaram o efetivo a montar o planejamento de atuação.

A zeladora de um edifício ao lado do prédio atingido pelo fogo contou que as equipes “agiram rápido” e isso impediu danos maiores. “Pediram para a gente sair por um dia por precaução, mas já retornamos e está tudo certo. Eles agiram como heróis, do jeito que vimos aquele prédio, com certeza o dano poderia ser bem maior e com vítimas”, opinou Maria Helena Lauriano.