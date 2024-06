Rael se apresenta no Chic Show, festival que celebra 50 anos do tradicional baile paulistano

Após uma performance bastante elogiada no último Lollapalooza (eleita como um dos destaques do festival pelo Uol), o cantor e compositor Rael – reconhecido como “Melhor Cantor de Pop/ Rock/ Reggae/ Hip Hop/ Funk” pelo Prêmio da Música Brasileira em 2017 – se prepara para apresentar as faixas do disco Capim-Cidreira (2019), além de outros sucessos e músicas inéditas, no festival Chic Show, em São Paulo, no dia 13 de julho (sábado). O evento, que celebra os 50 anos do baile paulistano de black music, será realizado no Allianz Parque e conta com atrações nacionais e internacionais, como Lauryn Hill, YG Marley, Wyclef Jean, Mano Brown, Criolo e Sandra Sá. Os ingressos já estão disponíveis.

“Estou muito feliz por fazer parte deste momento de celebração. Meu show será repleto de diversidade musical para contar a minha história e um pouco da cultura preta através da música, com canções de artistas que me influenciaram ao longo do caminho. Convido o público a cantar, dançar e a se sentir à vontade para aproveitarmos ao máximo”, afirma Rael.

“Vem com Tudo”, single com participação de Gloria Groove, lançado em 2023 e responsável por abrir os caminhos para o novo álbum do artista, previsto para este ano; e “Rei do Lual”, em colaboração com a cantora IZA, também fazem parte do set-list.

Considerado como um dos momentos mais importantes da história da noite paulistana, o baile de black music Chic Show lançou artistas, ditou tendências e virou sinônimo de celebração da cultura preta e periférica entre as décadas de 1970 e 1990. A festa acontecia no antigo Palestra Itália, atual Allianz Parque, e enchia as ruas do bairro da Pompeia. No próximo dia 13, os artistas e o público estarão reunidos para celebrar os 50 anos desta história.

SERVIÇO

Rael @Festival Chic Show

Data: 13 de julho de 2024 (sábado)

Abertura dos portões: 13h45

Local: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1.705 – Água Branca – São Paulo/SP

Valores:

Cadeira nível 1: A partir de R$ 460,00 (inteira) | R$ 280,00 (ingresso solidário)

Cadeira superior: A partir de R$ 280,00 (inteira) | R$ 200,00 (ingresso solidário)

Pista: A partir de R$ 380,00 (inteira) | R$ 230,00 (ingresso solidário)

Pista Premium: A partir de R$ 680,00 (inteira) | R$ 400,00 (ingresso solidário)

Ingressos: https://www.ticketson.com.br/ChicShow.html