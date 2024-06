Raça Negra comemora 40 anos de carreira na Vibra São Paulo

A Vibra São Paulo será palco de uma noite memorável com os ritmos envolventes do grupo Raça Negra, que levará os fãs a uma viagem musical nostálgica no dia 8 de junho. No show, que promete ser vibrante, cheio de energia e paixão, a banda revisitará seus maiores sucessos.

Na década de 80 surgia a Banda Raça Negra, com uma proposta totalmente diferente para o samba. A inclusão de elementos de sopro mudou totalmente a sonoridade que até então era identificada como samba. As pequenas apresentações deram espaço aos grandes palcos e recordes de público. Raça Negra estava em todos os lugares. A primeira faixa de sucesso, “Caroline” tomou as rádios e deu nome a muitos bebês, cujo os pais se inspiraram na música.

Eles participaram das transições do mercado fonográfico do vinil ao streaming. Desafiaram o tempo e se tornaram atemporal. Luiz Carlos é uma figura carismática e segue renovando seu público dia após dia.

Alguns refrões do grupo até parecem de domínio público, de tão ecoados por várias gerações. Como exemplo, podemos citar o clássico: “Alguém me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você”. É por essas e outras que eles chegam com tudo aos 40 anos de sucesso!

Formada há 40 anos, a banda Raça Negra – comandada por Luiz Carlos – é responsável por inspirar gerações. Com um repertório atemporal, não faltam músicas que atravessaram gerações desde a década de 80 de uma das bandas mais queridas do Brasil.

O grupo nasceu em São Paulo, em 1983, e foi pioneiro no segmento do samba romântico, sendo o primeiro a tocar em uma rádio FM. Responsável pela popularização do gênero nos meios de comunicação, a banda emplacou um hit atrás do outro e até hoje segue atraindo público e mídia.

Em 1990, o primeiro grande sucesso da banda veio com a música “Caroline” – hit do primeiro CD, “Raça Negra Vol 1”. Na mesma década, emplacou inúmeros sucessos como “Cigana”, “Doce Paixão”, “Cheia de Manias”, entre outros, e deu início a era do samba paulista, que invadiu as rádios populares, quando a banda chegou a ter o maior cachê cobrado por um show nacional.

Em 2022, o grupo gravou “O mundo canta Raça Negra” com canções inéditas e regravações de grandes hits da carreira, ao lado de Dilsinho, Tierry, e das atrações internacionais Anselmo Ralph e Joey Montana e participação da grande fã da banda a atriz Juliana Paes. O repertório viajou pelos 40 anos do Raça Negra e contou com diversos momentos especiais.

Hoje, Raça Negra alcança números ainda mais expressivos. São 3 milhões de ouvintes mensais, somente a canção “Cheia de Manias” chega a quase 200 milhões de plays no Spotify, são mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais, 1.8 bilhão de visualizações no YouTube.

SERVIÇO – RAÇA NEGRA:

Data: 08 de junho, sábado

Horário: 22h

Local: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955 – Vila Almeida, São Paulo – SP, 04795-100

Ingressos: a partir de R$ 130,00

Venda: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/raca-negra-12526