Questions faz show no Sesc Belenzinho

O Sesc Belenzinho traz a banda de hardcore Questions no dia 24 de agosto, sábado as 20h30 na Comedoria, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

A banda é formada por: Edu Andrade (vocal), Pablo Menna (vocal e guitarra), Eduardo Sasaki (bateria) e Hélio Suzuki (baixo), possui 20 discos lançados e apresenta show com repertório de carreira

Com 23 anos de serviços prestados, o Questions construiu seu nome na cena independente brasileira com muita garra, sempre seguindo a cartilha do “faça você mesmo”, que herdou dos pioneiros do punk.

A banda foi formada por quatro amigos na periferia da zona oeste de São Paulo com a intenção de unir a energia e a intensidade do hardcore ao peso e à agressividade do metal. O nome representa um pensamento crítico em relação à vida: questionar, não aceitar as coisas passivamente. As letras expressam uma postura positiva e construtiva de superar as dificuldades para viver num país do terceiro mundo.

Desde a primeira demo-tape We Shall Overcome, lançada em junho de 2000, o Questions se estabeleceu como uma das promissoras do Brasil. O seu show é uma explosão de energia e paixão pelo hardcore, mantendo vivo o espírito das bandas clássicas do gênero.

O último lançamento, o álbum Libertatem de 2019, é o primeiro da banda com letras em português. A mudança reflete o amadurecimento e a urgência de se falar mais diretamente sobre o momento tão conturbado e caótico que estamos vivendo atualmente.

Serviço

Show: Questions

Dia 24 de agosto. Sábado, às 20h30.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

sescsp.org.br/Belenzinho

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)

Sesc Belenzinho nas redes

Facebook | Instagram | YouTube: @sescbelenzinho