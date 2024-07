“Quer um pouco mais” com Sarah Renata no Blue Note São Paulo!

Prepare-se para um repertório cheio de energia e sensualidade, com canções inéditas de seu novo álbum que será lançado no segundo semestre deste ano. Dona de um timbre singular e com mais de 10 anos de carreira, Sarah mostra toda sua versatilidade ao cantar sobre o amor, suas dores e as coisas da vida. A produção musical fica por conta de Lucas Medina. Sarah foi vencedora do prêmio Multishow, ao lado de Kleber Lucas e Caetano Veloso e participou também do The Voice Brasil.

Não perca essa estreia! Garanta já seu ingresso e venha apreciar uma noite vibrante com Sarah Renata.

Serviço:

Data: 23/07/2024

Horário: 20h

Local: Blue Note São Paulo

Banda:

Guitarra: Lucas Medina

Violão: Thiago Guimarães

Baixo: Luka Souza

Teclado: Fernando de Gino

Bateria: Luizinho Moraes